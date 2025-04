Silniejsza pozycja Europy i większe znaczenie europejskich walut w systemie finansowym umożliwiłyby bardziej zrównoważony przepływ globalnych oszczędności – kapitał płynąłby nie tylko do USA, ale także do Europy. Taki kierunek sprzyjałby również wzrostowi popytu wewnętrznego w obrębie UE, co w połączeniu z relatywnym osłabieniem dolara mogłoby w naturalny sposób prowadzić do zmniejszenia amerykańskiego deficytu handlowego. Warunkiem tego scenariusza jest jednak dalsze umacnianie europejskich instytucji, a nie podważanie ich fundamentów.

Propozycje ceł ze strony USA są na tyle irracjonalne, że trudno zakładać ich długoterminowe utrzymanie. To de facto cła nakładane przez USA na samych siebie

Jak w tym zamieszaniu powinna odnaleźć się Unia Europejska? Kluczowe pozostaje zachowanie zimnej krwi – opartej na świadomości własnej siły. UE to 450 milionów obywateli, największy rynek konsumencki wśród demokratycznych gospodarek, wysoki poziom PKB per capita. Europejskie firmy dominują w wielu sektorach: przemyśle, lotnictwie, automatyce, dobrach luksusowych czy zaawansowanych usługach. Europa potrzebuje odpowiedzi stanowczej, precyzyjnej, lecz wyważonej. To nie jest czas na gwałtowne decyzje.

Priorytetem UE powinna pozostać ochrona tempa wzrostu gospodarczego w Europie. Tylko w ten sposób globalna gospodarka może znaleźć swój nowy – polityczny – punkt równowagi.