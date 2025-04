Mariusz Janik: Atomowa droga przez mękę

Biorąc pod uwagę zachwianie transatlantyckich sojuszy, znaczenia nabiera fakt zasadniczy: czy na pewno chcemy budować z Amerykanami? Czy nie powinniśmy wspierać tu europejskiego przemysłu nuklearnego, mającego przecież równie zaawansowane know-how? Ten argument może pojawiać się w kuluarowych dyskusjach w Brukseli. Tym bardziej że z Brukselą też chcielibyśmy dobić atomowego targu, tylko w innej sprawie: stosując w odniesieniu do elektrowni na Pomorzu liberalne zasady, jakie Unia ustaliła dla wsparcia publicznego dla OZE (a czy atom można równać z OZE to już kwestia, delikatnie ujmując, dyskusyjna).

Cena energii z polskiej elektrowni jądrowej

Polityczna wreszcie, choć tu – na froncie wewnętrznym, jest też pojawiająca się dziś szacunkowa cena energii z atomu. 470 do 550 zł za MWh to mniej niż dziś płacimy, a mówimy przecież o perspektywie lat 30. W trakcie tej dekady nie tylko będziemy mieli wciąż do czynienia z inflacją i nawet gdybyśmy ją lada chwila zdusili do poziomu symbolicznego i przewidywanego w założeniach bankierów centralnych, to stawka dziś już postrzegana jako optymistyczna za dekadę będzie hurraoptymistyczna. Zwłaszcza że przez najbliższą dekadę ruszy też wiele innych projektów atomowych na całym świecie, a zasoby uranu będące w zasięgu politycznych (znowuż!) wpływów Zachodu będą się kurczyć. Chyba że państwo postanowi do prądu i ciepła z atomu sowicie dopłacać.

Tajemnic toczących się negocjacji nie znamy i w przewidywalnej perspektywie nie poznamy, ale dla każdego jest już chyba jasne, że te (i wiele innych) pytania będą nad nami wisieć jeszcze przez lata. Decydenci mają świadomość, że czeka ich droga przez mękę. Więc nie dziwmy się, że się nie spieszą.