PKB per capita (PPP), w tys. dol. Foto: materiały autorki

Dynamika PKB per capita

Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że w ostatnich 20 latach Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozwijały się w podobnym tempie pod względem PKB per capita skorygowanego o parytet siły nabywczej (PPP). W USA wartość tego wskaźnika wzrosła w tym okresie o 32,3 proc., osiągając poziom 58,6 tys. dol. w 2021 roku. W UE wzrost wyniósł 30 proc., co przełożyło się na PKB per capita na poziomie 45,4 tys. dol. w 2021 roku. Jednak w ujęciu nominalnym dystans pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską nieco się zwiększył. W 2004 roku PKB per capita w USA był o około 26,9 proc. wyższy niż w UE, natomiast w 2023 roku różnica ta wzrosła do 29,2 proc.

Co istotne, głównym motorem wzrostu PKB per capita w Unii Europejskiej były gospodarki krajów, które dołączyły do Wspólnoty po 2004 roku. W tzw. „starej Unii” wzrost ten był znacznie wolniejszy. Na przykład w Polsce w latach 2004–2023 PKB per capita wzrósł o 103,6 proc., podczas gdy w Niemczech jedynie o 25,4 proc.

Dane te są ściśle skorelowane z dynamiką produktywności. Najwyższy jej wzrost odnotowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska czy Rumunia, co było związane z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, transferem technologii oraz procesem transformacji gospodarczej regionu. Jednak pomimo dynamicznego wzrostu, PKB per capita w Polsce nadal stanowi mniej niż 50 proc. tego wskaźnika dla Niemiec. Oznacza to, że choć konwergencja postępuje, luka dochodowa wciąż pozostaje istotna.