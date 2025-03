Zasadzki budowy czempionów

Teoretycy zarządzania od dawna głowili się nad tym, w jaki sposób należy sobie radzić w środowisku, które dynamicznie się zmienia. Jednym z proponowanych podejść jest postawienie na budowanie czempionów – przedsiębiorstw silnych, które będą tworzyły przełomowe technologie i dzięki temu ogrywały dominującą rolę na rynku. Drugim jest postawienie na zwinność – przygotowanie firm do elastycznego wykorzystania narzędzi, które są tworzone przez innych w celu podnoszenia ich efektywności. Zastanówmy się, na co warto postawić w sytuacji Polski.

Bycie silnym, czyli tworzenie przełomowych technologii – jeśli się powiedzie – daje olbrzymi zwrot z inwestycji. Niestety, jest to strategia obarczona ryzykiem. Wystarczy popatrzeć na przykłady z historii postępu technologicznego. Pierwszy aparat cyfrowy w 1975 r. został opracowany w laboratoriach Kodaka, ale firma ta nie zdecydowała się na inwestycje w tym obszarze. Mimo że przez lata była potentatem branży fotograficznej, w 2012 r. ogłosiła upadłość. Podobny los spotkał Nokię czy BlackBerry, niegdyś gigantów.

Korzyści ze zwinności firm

Z kolei podejście zwinne, zakładające wykorzystanie dostępnych technologii, choć obiecuje niższe zwroty z inwestycji, jest znacznie mniej ryzykowne. W praktycznie każdej firmie można znaleźć procesy, których efektywność można podnieć, wykorzystując narzędzia AI. Co więcej, to podejście znacznie łatwiej się skaluje. Mamy w Polsce setki tysięcy firm, które potencjalnie mogą się przetransformować, wykorzystując nowe technologie. Warto z całą mocą podkreślić, że te dwa podejścia się nie wykluczają, ponieważ dotyczą one innych typów firm i segmentów rynku.

Z tego względu bardzo kibicuję na przykład twórcom polskiego modelu językowego Bielik i liczę na to, że otrzymają oni wsparcie w budowie silnego gracza na rynku. Podobnie uważam, że zapowiadane inwestycje sektora obronnego w rozwój algorytmów AI dadzą szansę na wytworzenie technologii podwójnego zastosowania, które osiągną sukces w sferze komercyjnej. Notabene takie podejście jest z sukcesem od lat stosowane w USA. Uważam, że w Polsce powinniśmy sobie dać szansę i „kupić te losy na loterii” poprzez mądre inwestycje. Budowanie czempionów jest jednak zawsze obarczone istotnym ryzykiem. Jeśli nam się uda, to wszyscy na tym skorzystamy, ale niestety musimy liczyć się z ryzykiem porażki.

Niech polskie firmy na masową skalę zaczną wykorzystywać technologię AI

W związku z powyższym uważam, że strategicznie ważne dla Polski jest dziś postawienie na zwinność. Co to oznacza? Chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, że w Polsce na masową skalę firmy zaczną wykorzystywać technologię AI w prowadzeniu biznesów. Niestety, na tym polu Polska wygląda bardzo słabo – jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej, co pokazują np. badania Eurostatu zaprezentowane w styczniu br. w raporcie „Usage of AI technologies increasing in EU enterprises”. Jak to zmienić? Niezbędne jest podjęcie przynajmniej dwóch typów działań.