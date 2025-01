Ekonomiści: Kolejny mit na temat WIBOR

W dwóch analizach Towarzystwa Ekonomistów Polskich przedstawiliśmy mitologię, jaka kształtuje się na temat WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), zauważając, iż jest to proces ciągły i niedługo przyjdzie nam się zmierzyć z nowymi mitami. Nic tak nie pobudza bowiem wyobraźni jak niedomówienia, wyrwane z kontekstu zdania, niewpuszczenie kontrolerów, które można zawsze interpretować tak, aby pasowało do podsycania teorii spiskowych. No i stało się. Jest nowy mit, sugerujący jakoby instytucje publiczne potwierdziły, że miały miejsce niecne działania wokół WIBOR.

Zawyżanie WIBOR według Najwyższej Izby Kontroli

Zacznijmy od raportu Najwyższej Izby Kontroli(NIK) z 2012 r. („Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r.”), w którym stwierdza się, że „w IV kwartale 2011 r. kwotowane stawki referencyjne WIBOR 3M, po jakich banki skłonne były przeprowadzać transakcje, wzrosły o 0,23 pkt proc., przy niezmienionych stopach procentowych NBP. Diagnoza tego zjawiska w badaniach przeprowadzonych przez NBP wykazała, że cztery banki zawyżały istotnie kwotowane stawki WIBOR 3M, ponad poziom niewynikający z ogólnej zmienności stawek na rynku bankowym”.

Skoncentrujmy się na użytych słowach. NIK nie posłużył się terminem „manipulacji”, co oznacza, iż nie doszukał się działania po stronie banków, które wymagałoby wszczęcia co najmniej postępowania administracyjnego, jeśli nie karnego. NIK użył natomiast słowa „zawyżanie”, które – choć wcale nie oznacza automatycznie zarzutu łamania prawa czy manipulacji – zostało natychmiast nadinterpretowane w mediach. Przyjrzyjmy się zatem, co działo się w 2011 r. – a więc w okresie badanym wówczas przez NIK – na rynku i dlaczego tak mógł zareagować WIBOR.

Przypomnijmy, co to jest WIBOR i stopa referencyjna NBP

Zanim to jednak zrobimy, przypomnimy podstawy. WIBOR 3M to skrót odnoszący się do depozytów składanych przez banki na trzy miesiące. Stopa referencyjna NBP odnosi się do depozytów siedmiodniowych. Tydzień (perspektywa NBP w przypadku stopy referencyjnej) i kwartał (perspektywa banków przy WIBOR) to różne perspektywy czasowe. WIBOR jest stawką „patrzącą w przyszłość” (ang. forward looking). Co to oznacza? Jeżeli banki oczekują, że stopy procentowe NBP w krótkim okresie mogą wzrosnąć, , to będą one są drożej pożyczać pomiędzy sobą, ponieważ to zdarzenie dyskontują w wyższym WIBOR.