Zrównoważony rozwój jest dla Europy kluczem do długofalowej stabilności oraz wzrostu konkurencyjności gospodarczej. Osiągnięcie tych celów będzie jednak bardzo trudne bez odpowiednich środków na inwestycje infrastrukturalne i nowoczesne technologie, które wymagają długich horyzontów inwestycyjnych i charakteryzują się niższą stopą zwrotu i podwyższonym ryzykiem.

W pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowania rozwoju znajdują się cztery instytucje europejskie: trzy krajowe banki rozwoju: francuski CDC (Caisse des dépôts et consignations), niemiecki KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oraz włoski CDP (Cassa Depositie Prestiti), a także Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) z międzynarodową strukturą właścicielską, obejmującą państwa członkowskie UE. EIB opiera swoje działania na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska ma jednego przedstawiciela w tej grupie – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Choć suma bilansowa BGK na koniec czerwca 2024 wynosiła prawie 60 mld euro, co stanowi jedynie około 10 proc. średniej sumy bilansowej czterech największych europejskich banków rozwoju, jego relacja do PKB systematycznie rośnie – od 4,4 proc. w 2012 roku do obecnych 7 proc. Dla porównania, suma bilansowa KfW stanowi 15 proc. PKB, CDP 23 proc., a CDC aż 36 proc. BGK ma więc przestrzeń do dalszego wzrostu i rozwoju, a jego bilans jest obecnie wyższy niż hiszpańskiego ICO (Instituto de Credito Oficial), zaliczanego do największych instytucji finansowania rozwoju w Europie.