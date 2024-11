Paweł Śliwowski, Marek Wąsiński: Wybory w bastionie nowoczesnego protekcjonizmu

Z wypowiedzi Donalda Trumpa wynika, że traktuje on taryfy jako remedium na wiele problemów. Cła w jego wizji miałyby chronić amerykański przemysł, tworzyć miejsca pracy i wzmacniać lokalne gospodarki w poszczególnych stanach. Mają też stać się fiskalną żyłą złota, która pozwoliłaby np. sfinansować obniżki podatków.

Kandydat republikanów przedstawia dość mgliste i zmienne zapowiedzi. Analitycy przyjmują najczęściej jako bazową wprowadzenie ceł w wysokości 10 proc. na cały import do USA, a co najmniej w wysokości 60 proc. na towary z Chin. Niekiedy jednak Donald Trump zapowiada sięganie po wyższe stawki. Powtarzał kilkukrotnie, że zamierza objąć stawką 100 proc. auta produkowane w Meksyku. Przy innej okazji zagroził producentowi maszyn rolniczych, że po przeniesieniu produkcji do tego kraju jego ciągniki zostaną objęte cłami sięgającymi 200 proc.

Co wygrana Trumpa oznaczałaby dla Polski

Jeżeli Donald Trump wygra wybory i jego administracja wdroży zapowiadane zmiany, może to oznaczać poważne problemy dla europejskiej gospodarki. W 2023 r. Stany Zjednoczone były największym odbiorcą unijnego eksportu (ok. 20 proc.), z nadwyżką bilansową sięgającą 156 mld euro. Polskie przedsiębiorstwa wyeksportowały w tym czasie do USA towary warte ok. 11 mld euro. USA i UE są dla siebie najważniejszymi partnerami w handlu usługami, którego łączna wartość w 2022 r. sięgnęła 800 mld euro. Tu przewaga jest odwrotna – to USA odnotowują nadwyżkę w wysokości 100 mld dol.

Ewentualne nowe bariery handlowe sprawią, że bezpośredni polski eksport do USA będzie mniej konkurencyjny wobec amerykańskiej produkcji. W wyniku tego samego mechanizmu spadnie eksport pośredni, poprzez inne państwa UE. Niektóre modele pokazują, że nowe taryfy mogą osłabić PKB w europejskiej gospodarce o 1,5 pkt proc. w trzyletnim horyzoncie. Uderzenie odczują najmocniej Niemcy. To zaś utrudni naszemu największemu partnerowi handlowemu wychodzenie z obecnego kryzysu.

Musielibyśmy się także zmierzyć z konsekwencjami pośrednimi. Towary dostarczane przez państwa trzecie (zwłaszcza Chiny), które stracą szansę na amerykańskim rynku, będą szukać nowych rynków zbytu i w związku z tym wzrośnie konkurencja na europejskim rynku. Bardzo możliwe, że konieczne będzie wprowadzenie wówczas barier ochronnych, chyba że w niektórych przypadkach opłacalne będzie wykorzystanie tańszego importu jako wsadu do europejskiego przetwórstwa.

Te negatywne efekty zostaną zapewne nieco złagodzone przez aprecjację dolara w wyniku polityki kolejnej administracji. Takie złagodzenie może nie być jednak długotrwałe i wystarczająco silne. Kontynuacja IRA (Inflation Reduction Act), protekcjonistyczne nastawienie oraz relatywnie niskie ceny surowców energetycznych w USA mogą utrzymać tendencję przyciągania nowych inwestycji i zmniejszania potencjału eksportowego Europy. Polska i UE muszą się też liczyć z różnego rodzaju jednostronnymi decyzjami w polityce międzynarodowej – tak wobec Ukrainy, samej UE czy też innych regionów na świecie.