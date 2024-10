Dawid Pałka: Przegapiona rewolucja

W czasie kiedy mój newsfeed w social mediach wypełniają kolejne zdjęcia z lokalnych borów i lasów, przedstawiające koszyki pełne spektakularnych osiągnięć grzybiarzy, w Stanach Zjednoczonych miała miejsce prawdziwa rewolucja, która odmieni naszą ekonomiczną przyszłość.

Elon Musk właśnie pokazał swojego humanoidalnego robota, Optimusa. I świat nie zatrząsł się tylko dlatego, że ludzkość jeszcze nie zrozumiała, co się właśnie wydarzyło.

Czy wiedzą Państwo co jest najcenniejszym zasobem na świecie? Ropa? Diamenty? Może Informacja? Nie, drodzy Państwo, najdroższym zasobem na świecie jest praca. Bez pracy nie można wydobyć ropy, oszlifować diamentów i przeanalizować informacji.

Na taniej pracy Chiny zbudowały swoją potęgę, doganiając, a następnie przeganiając swoim tempem rozwoju resztę świata. Tania praca pomaga polskiemu PKB przetrwać w dobie kryzysu, z którym aktualnie mierzy się Unia Europejska. To, czego dokonał Elon Musk to zhackowanie taniej pracy. Roboty Elona Muska będą mogły uratować amerykańską gospodarkę, która już odczuwa wzrost cen, związany z powrotem produkcji z Chińskiej Republiki Ludowej. Co więcej, nie tylko Elon Musk ma apetyt na bycie wiodącym producentem humanoidalnych robotów, rodem ze stron książek science-fiction. W branży są również Boston Dynamics oraz Figma.