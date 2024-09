Michał Kanownik: Europa bez protekcjonizmu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wytyczyła w lipcowym wystąpieniu w PE nowe priorytety dla Europy. Opisywała silniejszą Unię, która buduje swój potencjał na innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Przyznała, że umacnianie konkurencyjności gospodarki wymaga znacznych nakładów pracy i powinno być jednym z priorytetów władz UE tej kadencji. Realizacja tego założenia wymagałaby fundamentalnej zmiany w podejściu do regulacji w Europie. Czy nadchodząca Polska prezydencja w Radzie UE poprowadzi Wspólnotę w kierunku innowacyjności w oparciu o cyberbezpieczeństwo, rozwój usług chmurowych, kompetencje cyfrowe i technologię sztucznej inteligencji?

Prezydencja, która rozpocznie się w przyszłym roku, to okazja, by Polska zaproponowała całej UE zupełnie nowy kurs, spójny z wizją liderki KE. Choć przewodniczenie Radzie obarczone jest oczywiście ograniczeniami, to nasze przygotowania do tej roli powinny być poważne, a wśród priorytetów prezydencji powinny się znaleźć m.in. kwestie cyfrowe. To właśnie innowacyjności i kondycja gospodarki cyfrowej determinują dziś konkurencyjność rynków.

Niełatwe zadanie przed polską prezydencją. Przed Europą, chcącą umocnić swoją pozycję, stoi wiele wyzwań w obszarach AI, usług chmurowych, cyberbezpieczeństwa, łączności i kompetencji cyfrowych, a także odpowiedzialnego finansowania polityki cyfrowej.

Technologie na rzecz konkurencyjności

Postęp sztucznej inteligencji stanowi klucz do nadrobienia strat Europy wobec Ameryki i Azji. W sferze inwestycji technologicznych USA przewyższają Europę ponadpięciokrotnie. Aby wyzwolić potencjał tkwiący w tej technologii, konieczne będzie zerwanie z paradygmatem ścisłej, nadmiernej regulacji i skupienie się na analizie wpływu przepisów na sektor prywatny.

AI może wnieść do globalnej gospodarki 15,7 bln dolarów do 2030 r., a jej rozwój – przy wsparciu inwestycjami, szkoleniami i edukacją – może zwiększyć produktywność w Europie o 11–37 proc. do 2035 r. To, czy wykorzystamy tę szansę, zależy w znacznej mierze od gotowości władz do obrania nowego kierunku regulacji.