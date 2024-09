Agnieszka Majewska: Planowana zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców

Mimo szerokiego kręgu podmiotów, którego dotyczą planowane zmiany, minister rodziny, pracy i polityki społecznej odmawia podjęcia koniecznego dialogu, prace są bowiem prowadzone bez potrzebnych konsultacji z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców. Taki sposób procedowania narusza jedną z podstawowych zasad państwa prawa i nadaje procesowi konsultacji charakter iluzoryczny, podważając również w ten sposób zaufanie obywateli do państwa. Działanie resortu nie koresponduje także z zapowiedziami rządzących o budowie rzeczywistego dialogu z przedsiębiorcami dla rozwoju kraju.

Według planów nowe przepisy obowiązywałyby od 1 stycznia 2025 r. Nie będzie vacatio legis umożliwiającego przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych regulacji. Dla większości podmiotów zatrudniających cudzoziemców oznacza to powstanie poważnych przeszkód w działalności ze względu na drastyczny wzrost kosztów pracowniczych oraz zwiększenie wynikających ze zmian obowiązków organizacyjnych. Wielu takich przedsiębiorców zmuszonych będzie do redukcji zatrudnienia, a nawet do zawieszenia lub zamknięcia działalności, a rynkowi pracy realnie zagraża destabilizacja, która zaszkodzi kondycji całej gospodarki.

Istota projektowanych regulacji

Resort pracy twierdzi, że cywilnoprawna forma zatrudniania jest nadużywana, jednak pogląd taki w żadnym wypadku nie uprawnia do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania takiej formy zatrudniania przez podmioty, które czynią to zgodnie z prawem. Istnieje duża różnorodność stanów faktycznych niespełniających warunków właściwych dla stosunku pracy, co znajduje zastosowanie także do zatrudniania cudzoziemców, którzy sami, z różnych przyczyn, mogą preferować cywilnoprawną formę zatrudnienia.

Wybór formy zatrudnienia ściśle wynika także z konkretnych przesłanek prawnych oraz charakteru wykonywanych czynności (pracy). Przymus zawierania umowy o pracę jest sprzeczny z podstawowymi wartościami demokratycznego państwa prawa.

Propozycja dążąca do wprowadzenia obowiązkowego świadczenia pracy wyłącznie na podstawie umowy o pracę stanowi niedozwolone ograniczenie w zakresie swobody wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP oraz może być niekorzystna także dla wielu cudzoziemców, gdyż pozbawia ich możliwości wyboru najbardziej dogodnej dla nich formy zatrudnienia.

Bariera dla uczciwych przedsiębiorców

Wątpliwe, czy projekt resortu pracy pozwoli osiągnąć cel, jakim jest większa ochrona praw pracowniczych cudzoziemców. Jego skutkiem może być wzrost szarej strefy m.in. na skutek możliwości łatwego obchodzenia regulacji, co zakłóci prawidłowe relacje na rynku pracy.