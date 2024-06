Szerokie inwestycje w atom wydają się priorytetem, dla których nie ma żadnych alternatyw

Co więc robić? Pierwszy kierunek jest oczywisty i jest nim transformacja energetyczna. Jak szacuje PIE, Polska gospodarka traci około 9 mld zł na obecnej, opartej na węglowodorach strukturze. Szerokie inwestycje w atom wydają się priorytetem, dla których nie ma żadnych alternatyw. Drugi kierunek to zrównoważony rozwój Polski. Rosnące dysproporcje pomiędzy dużymi miastami i resztą kraju są faktem. To ostatni moment na polityki terytorialne skierowane do średnich miast, które posiadają niezbędną infrastrukturę i potencjał ludnościowy do bycia konkurencyjnymi. Program wsparcia skupiający się na wsparciu dla ich specjalizacji gospodarczych, budowie potencjału akademickiego i usługach publicznych mógłby przywrócić im szansę na dalszy rozwój. Rozumieją i robią to Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie. Te dwa obszary to tylko naprawianie błędów ostatnich lat i próba przezwyciężenia negatywnych tendencji.

Rozwój polskiej gospodarki. Stawka najbliższej dekady jest bardzo wysoka

Modernizacja powinna dotyczyć także budowania naszej przyszłej konkurencyjności. Kierunek wydaje się oczywisty – jest nim wsparcie dla sektorów o wysokiej wartości dodanej, z dobrymi wynagrodzeniami i wysoką innowacyjnością. Szeroko pojęte IT, biotechnologia, deep tech – to wszystko branże przyszłości, w których już mamy wiele sukcesów. Gdybyśmy na tym etapie zwiększyli inwestycje w kształcenie, współpracę i podnieśli poziom inwestycji, byłoby nam łatwiej konkurować na globalnym rynku i potencjalnie połatać naszą dziurę demograficzną Polakami mieszkającymi za granicą czy migrantami, dla których Polska będzie po prostu dobrym miejscem do życia.

Stawka najbliższej dekady jest bardzo wysoka, szans na podjęcie takich decyzji mogą nie mieć przyszłe pokolenia. Wymaga to jednak jeszcze jednej ważnej rzeczy. Pewnego poziomu zgody całej klasy politycznej i horyzontu myślenia dłuższego aniżeli kolejne wybory. A jak pokazuje sprawa inwestycji CPK, która ciągnie się od 50 lat, takiego myślenia w polskiej polityce zdecydowanie brakuje.

Karol Wałachowski mat. prywatne