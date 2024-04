Każda wizyta na poczcie to dla mnie przeżycie. Nie, nie z powodu długich kolejek do okienka, bo ja wpadam tam rzadko, a na dodatek akurat o takiej porze, gdy naród urzędów pocztowych już nie szturmuje. Przeżycia są natury turystyczno-estetycznej. Za każdym razem mam wrażenie, jakbym zanurzył się w krzyżówce bliskowschodniego suku z mazowieckim bazarem marnej jakości.

Czy Pocztę Polską można uratować

Być może Poczta Polska dobrze wychodzi na przekształceniu urzędów pocztowych (jak osiem lat temu zaczęła nazywać je „dobra zmiana”) w pospolite stragany z towarem typu „miód, widły, powidła” i wyciska więcej przychodów z metra kwadratowego wynajmowanej powierzchni. Ale w najmniejszym stopniu nie poprawia to jakości jej usług podstawowych, o czym każdy może się przekonać wręcz organoleptycznie.

Wobec eksplozji nowoczesnych technik komunikacji i śmierci listów w formie materialnej core business Poczty Polskiej leży na łopatkach. I się już nie podniesie. Zarząd Poczty Polskiej prawdopodobnie niebawem potwierdzi informacje o ponad 700 mln zł strat za rok ubiegły. A wiadomo, że w pierwszym kwartale strata brutto mogła przebić 130 mln zł.

Już przygotowują załogę – drugą w kraju co do wielkości po popularnym dyskoncie – do głębokiej restrukturyzacji. Firma przespała bowiem ostatnie osiem lat i sprzeciw związkowców wobec prorynkowych zmian wprowadzonych dekadę temu bije teraz w pracowników Poczty. Protestują oni przed siedzibą nadzorującego Pocztę Polską ministerstwa, ale ich losu to nie odmieni. Co najwyżej mogą wynegocjować lepsze warunki – nazwijmy to – kapitalizacji w zmaganiach z postępem technicznym.