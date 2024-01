Cezary Stypułkowski: Gospodarka potrzebuje silnych banków

Teoretycznie stopa opodatkowania zysków powinna, jak w całej gospodarce, wynosić 19 proc. Faktycznie stopa obciążeń podatkowych i innych danin publicznych wynosiła w bankach w 2022 roku około 66 proc. i jest sektorowo najwyższa w polskiej gospodarce, a także w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Doprowadziło to w ostatnich latach do tak znacznego spadku rentowności i w rezultacie stopy zwrotu (relacji zysku netto do funduszy własnych), że polskie banki nie tylko utraciły zdolność przyciągnięcia nowego kapitału od inwestorów, ale także do powiększania funduszy własnych w skali niezbędnej dla finansowania przyszłego zapotrzebowania gospodarki na kredyt. Postulaty środowiska bankowego w tym obszarze sprowadzają się przede wszystkim do trzech podstawowych kwestii dotyczących podatku bankowego, wysokości i kwalifikacji obciążeń na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz tak zwanych „wakacji kredytowych”.

Kwestia podatku bankowego jest (bezowocnie, jak dotąd) podnoszona od ośmiu lat, czyli od zapowiedzi jego wprowadzenia. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że formułowany wówczas argument, że obowiązuje on w niektórych krajach Unii Europejskiej, jest nietrafiony w odniesieniu do naszego rynku. Wprowadzony został bowiem w tych krajach, w których w latach 2008-2010, niektóre banki znalazły się w kryzysowej sytuacji i wymagały wsparcia ze środków publicznych. Podatek bankowy był zatem formą odzyskania tych środków. W Polsce jak wiadomo nie było tego rodzaju kryzysu i ani złotówka z budżetowych pieniędzy nie musiała być przeznaczona na ratowanie instytucji finansowych.

Druga i ważniejsza sprawa to skala obciążenia tym podatkiem, która jest nawet 10–krotnie wyższa niż w innych krajach. W obecnej formule jest on faktycznie haraczem od udzielanych przez banki kredytów, czyli skrajnie antyekonomiczną koncepcją mającą ukierunkowywać aktywność banków na zakup obligacji skarbowych wolnych od opodatkowania. Utrudnia również rozwój krajowego rynku instrumentów finansowych. Postulatem środowiska bankowego jest oczywiście docelowe zniesienie tego podatku, co znacząco powiększyłoby zdolność do budowania funduszy własnych niezbędnych do finansowania rosnących potrzeb gospodarki. W wariancie minimum oczekujemy zmiany formuły opodatkowania tak, aby nie był on liczony od kwoty aktywów (zwłaszcza kredytowych), pomniejszonych o obligacje skarbowe, lecz tak jak w niektórych innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, podwyższał dla banków stopę podatku dochodowego. Niezależnie od sposobu modyfikacji, jego efektywny wymiar kwotowy powinien być znacząco mniejszy niż obecnie.

2. Drugim, od lat podnoszonym problemem jest wysokość składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz sposób ich kwalifikacji podatkowej. Banki wielokrotnie zgłaszały postulat zmniejszenia tempa dochodzenia do docelowych wielkości środków gromadzonych w BFG, zwłaszcza, że ich relacja do depozytów jest w Polsce obecnie wyższa niż w wielu innych krajach. To oznaczałoby zmniejszenie kwot rocznych składek.