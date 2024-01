Pierwszym prawdziwym wstrząsem był tzw. flash crash z 6 maja 2010 roku, kiedy indeksy giełdy nowojorskiej runęły nagle o blisko 10 proc. Załamanie trwało tylko 36 minut, ale podczas niego wartość notowanych spółek spadła o bilion dolarów. Najpierw uznano, że to wina algorytmu jednego z funduszy, który wystawił wielomiliardowe zlecenie. Jednak po długim śledztwie okazało się, że za tym wszystkim człowiek, day trader Navinder Singh Sarao. Prowadząc operacje z zacisza swego domu, wykorzystał zautomatyzowany program do generowania dużych zleceń sprzedaży do obniżenia cen, by potem tanio te akcje odkupić. Doprowadził jednak do powstania na giełdzie efektu domina. Z kolei „tweet flash crash” z 2013 roku zaczął się od wpisu na Twitterze o wybuchu bomby w Białym Domu. To również zaowocowało chwilowym spadkiem notowań i pokazało jak groźne jest sprzęgnięcie mediów społecznościowych, technologii i manipulacji.

ChatGPT nie będzie uczciwy

Niemniej to tylko niewinne igraszki w porównaniu z tym, co nas czeka w dobie eksplozji możliwości sztucznej inteligencji i pojawienia się botów w stylu ChatGPT. Szef amerykańskiego nadzoru giełdowego (SEC) Gary Gensler powiedział w maju, że technologia ta może stanowić „ryzyko systemowe” i może nawet wywołać kryzys finansowy i gospodarczy na wielką skalę. Niestety trudno nie przyznać mu racji.

Czytaj więcej Waluty Po noworocznym zamieszaniu złoty lekko traci względem euro i dolara Wtorkowy poranek przynosi lekkie osłabienie złotego względem najważniejszych walut, który tym samym odreagowuje po efektownym rajdzie z końcówki 2023 roku.

Maszyna nie ma skrupułów, ma osiągnąć cel, którym jest jak największy zysk. Podczas głośnego listopadowego szczytu AI w Bletchley Park przeprowadzono eksperyment przy użyciu modelu ChatGPT-4 i wynik był szokujący. Podczas symulacji sztuczna inteligencja uznała, że może skorzystać z zakazanego insider tradingu, czyli wykorzystać informacje poufne, zakładając, iż ryzyko wpadki i kary jest zbyt małe. Gdy badacze zapytali bota, czy je wykorzystał, natychmiast zaprzeczył.

Sztuczna inteligencja nie odpowie za swoje błędy