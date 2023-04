Silna ręka w wersji damskiej

– Już dawno temu opera uwiodła mnie niesamowitymi możliwościami, jakie daje w kształtowaniu różnych światów i pozwala budować je nie tylko słowem, ale i muzyką – opowiada „Rz” Barbara Wiśniewska. – Tego nie umożliwia teatr dramatyczny, opera otwiera niesamowite pole do wzruszeń i przeżyć. Studia reżyserskie zaczęłam jednak, gdy miałam 20 lat, więc uzyskanie takiego zaufania, by móc robić przedstawienia operowe, nie było łatwe. Ale jeszcze w czasie studiów trafiłam do Mariusza Trelińskiego i zostałam przy nim jako asystentka, reżyserka wznowień czy przeniesień inscenizacji do innych teatrów, gdzie pracowałam w jego imieniu, budując całą strukturę przedstawienia. On przyjeżdżał na koniec, by nadać mu ostateczny kształt.

Nie jest więc debiutantką, przygotowała ponadto własne inscenizacje we Wrocławiu i Berlinie.

– Od tak silnej osobowości i wybitnego kreatora, jak Mariusz Treliński, można nauczyć się bardzo wiele – uważa. – Teraz moim obowiązkiem jest umiejętne przetworzenie wiedzy, którą dzięki niemu zdobyłam, na moją własną wrażliwość i na mój własny język. Kopiowanie czegokolwiek byłoby nie w porządku.

Rodzinna ofiara

Propozycję inscenizacji „Trubadura” Verdiego otrzymała od dyrektora szczecińskiego teatru Jacka Jekiela już pięć lat temu, który na pierwszym spotkaniu powiedział: „Tej opery Verdiego nikt jeszcze nie zrobił dobrze, a ty ciekawie myślisz”. W harmonogramie prac namieszał oczywiście covid, ale też długo trwały własne przygotowania Barbary Wiśniewskiej.

– Z dramaturgiem Michałem Cecką dyskutowaliśmy o linearności zdarzeń w „Trubadurze”, kto z bohaterów kłamie, a kto mówi prawdę, jaka mogłaby być prawda obiektywna – mówi teraz. – Założyliśmy więc, że los starej Cyganki, matki Azuceny, która rozbija szczęśliwą rodzinę, przypomina polowanie na czarownice, a nie realną historię. Uznaliśmy, że ojciec hrabiego Luny i Manrica mógł mieć jakąś relację z matką Azuceny. Byłoby to coś, co znamy z naszej „Halki”, a więc opera o kobiecie odrzuconej z powodu mezaliansu i domagającej się zadośćuczynienia. Z tego powodu w „Trubadurze” trzeba było taką kobietę uciszyć, spalić na stosie. A teraz bohaterowie, próbując dojść prawdy, muszą ponieść ofiarę za to, co zostało im narzucone przez poprzednie pokolenia.

„Trubadur” to jedna z najpopularniejszych oper Verdiego z mnóstwem, jak to u niego, świetnych wpadających w ucho melodii. Pogmatwane libretto składa się jednak z typowych XIX-wiecznych stereotypów operowych. Jest więc nie tylko klątwa rzucona w przeszłości, ale również zakazana miłość, rodowe waśnie, zdrada i walka oraz trucizna i śmierć w finale.