Fundusz Medyczny. Konkurs na onkologię w trybie przyspieszonym?

W rozmowie z „Rz” przedstawiciel środowiska onkologicznego wskazuje, że szpitale, które otrzymają pieniądze, nie będą w stanie zrealizować inwestycji przewidzianych jeszcze w 2023 roku, bo część planów pochłonęła inflacja. W górę poszły m.in. ceny sprzętu medycznego, które dodatkowo podbija fakt, że na rynek wpłyną zaraz pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – uważa nasz rozmówca, który chce pozostać anonimowy.

Konkurs na onkologię z KPO

Wyniki konkursu na onkologię w ramach Krajowego Planu Odbudowy poznaliśmy 10 marca. Do szpitali zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej trafi łącznie 5,2 mld zł, a maksymalna wysokość wsparcia to 125 mln zł. Do resortu wpłynęło łącznie 259 wniosków. Dofinansowanie otrzymają 102 podmioty, przy czym szpitale na ostatnich miejscach listy rankingowej dostaną jedynie część kwoty, o jaką wnioskowały. Resort zdrowia chce, żeby resztę pieniędzy na zaplanowaną inwestycję, zdobyły we własnym zakresie – wynika z informacji „Rz”.