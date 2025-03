Wiceprezes NFZ o dotacji z MZ: „Nie schowamy tych pieniędzy pod kołdrę”

- To, co widzimy i to, z czym my mamy dzisiaj kłopot, to ewidentnie to, że poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu mają różną zdolność płatniczą – powiedział Jakub Szulc.

To, że niektórym oddziałom jest łatwiej realizować swoje zobowiązania, a innym trudniej – tłumaczył wiceprezes NFZ - jest uwarunkowane historycznie. Po likwidacji kas chorych i utworzeniu scentralizowanego podmiotu, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, „próbowano wymyślić, w jaki sposób mają być alokowane pieniądze pomiędzy oddziały wojewódzkie”. Wówczas powstał algorytm podziału środków, który wpisano do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia NFZ nie zapłaci szpitalom w całości za leczenie pacjentów. Dlaczego? Podejmując decyzję o pokryciu tylko części kosztów niektórych świadczeń NFZ kierował się ich pilnością i sposobem rozliczania w ubiegłych latach. Szpitale powiatowe obawiają się kryzysu finansowego, a wskutek tego niemożliwości leczenia pacjentów.

- Podział, który wprowadzono wtedy, był podziałem w zasadzie w 100 proc. demograficznym. Co do zasady, w zależności od tego, im województwo jest bardziej liczne, tym dostaje więcej pieniędzy, im jest mniej liczne, tym dostaje mniej pieniędzy. (…) Tylko jest kilka niuansów i podstawowy chyba i najważniejszy to taki, że co prawda pieniądze są dzielone na osobę, która formalnie jest zameldowana na terenie danego województwa, o tyle już świadczenia medyczne, które są udzielane, niekoniecznie poddają się tym granicom województw – wskazał wiceprezes NFZ. Jak uzupełnił, wynika to m.in. z tego, że pacjenci leczą się również w innych województwach niż te, które zamieszkują; dodatkowo w niektórych regionach baza kliniczna jest większa niż w pozostałych.

- Mazowsze i Śląsk to są te dwa województwa, które w związku z tym, że mamy nieadekwatny podział środków pomiędzy oddziały (wojewódzkie NFZ – red.), to wiąże się z kłopotami w realizacji płatności i takim każdorazowym, mocnym staraniem się o to, żeby dowieść to, do czego jesteśmy zobowiązani. Natomiast mamy mniejsze województwa z mniejszą gęstością zaludnienia, z mniejszą bazą kliniczną. To są z reguły te województwa, które radzą sobie lepiej. Tutaj w szczególności to widać po zachodniej stronie Polski; województwo zachodniopomorskie czy województwo lubuskie – powiedział Szulc. - Przy czym od razu zastrzegam, że to nie zawsze i nie w odniesieniu do każdego rodzaju świadczeń musi być prawda – dodał.

Jakub Szulc: „Zmiana algorytmu nie rozwiązuje problemu makro”

W ocenie wiceprezesa NFZ, zmiana algorytmu podziału środków nie rozwiązuje problemu.