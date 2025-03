W piątek popołudniu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że „wszystkie świadczenia nielimitowane, leki w programach lekowych oraz chemioterapii z roku 2024 zostaną opłacone do końca marca 2025 r. zgodnie z obowiązującym prawem oraz umowami pomiędzy NFZ, a podmiotami leczniczymi”. Mowa tu o 1,6 mld zł w przypadku świadczeń nielimitowanych oraz ok. 761 mln zł za programy lekowe i chemioterapię.

Świadczenia limitowane. „Sfinansowanie” nadwykonań nie musi oznaczać zapłaty 100 proc.

W zakresie nadwykonań limitowanych resort zdrowia zapowiedział, że „wszystkie świadczenia wykonane ponad limity określone w umowach będą sfinansowane”. „Środki na świadczenia ponad limity zostaną przekazane z Ministerstwa Zdrowia dotacją do Narodowego Funduszu Zdrowia na początku marca 2025 r. Następnie NFZ niezwłocznie przekaże środki do Wojewódzkich Oddziałów NFZ, co umożliwi sfinansowanie świadczeń zrealizowanych w podmiotach leczniczych w roku 2024” – przekazało MZ.

W przypadku „limitów” kwota nadwykonań to 3,8 mld zł. Ich „sfinansowanie” nie musi jednak oznaczać pokrycia kosztów w całości, ale np. w połowie albo w innej części, na którą będzie stać Ministerstwo Zdrowia. Dlatego kluczowa okaże się wysokość dotacji, jaką resort przekaże Funduszowi.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Dyrektor szpitala: „Zobowiązania NFZ wobec naszego szpitala to 11 mln zł” - Łączne zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec naszego szpitala to ok. 11 mln zł z tytułu świadczeń zrealizowanych w ubiegłym roku – powiedział w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Tomasz Kopiec, dyrektor szpitala na ul. Czerniakowskiej w Warszawie.

Nadwykonania. „Szpitale poniosły koszty”

- Jesteśmy zadowoleni z informacji MZ, że wszystkie nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych, limitowanych i programy lekowe zostaną opłacone. Zostały one zrealizowane, szpitale poniosły koszty i oczekują zapłaty za leczenie pacjentów oraz wykonaną pracę. Nadal jednak nie wiemy, w jaki sposób zostaną rozliczone świadczenia wykonane ponad ryczałt. Czekamy na szczegółowe informacje, które mają zostać opublikowane na stronach NFZ – przekazał mediom Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.