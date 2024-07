Nieskuteczna szczepionka przeciw pneumokokom. Ministerstwo wybrało oszczędności?

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada na pisma w sprawie szczepionki przeciw pneumokokom

6 kwietnia 2024 roku Polskie Towarzystwo Pediatryczne przedstawiło ministerstwu w piśmie swoje rekomendacje dotyczące realizacji programu powszechnych szczepień́ ochronnych przeciwko pneumokokom w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

– W Polsce najistotniejsze z punktu widzenia epidemiologicznego pod względem częstości są serotypy 19A i 3 u dzieci poniżej 5 lat oraz serotypy 3, 19A i 22F u osób dorosłych 65+. Od kilku lat obserwowany jest niepokojący trend wzrostowy występowania serotypu 19A, przez który spowodowany jest co trzeci przypadek inwazyjnej choroby pneumokokowej u małych dzieci. Jest on w wielu przypadkach wieloantybiotykooporny, co oznacza, że osobę zakażoną takim serotypem trudniej jest skutecznie leczyć, bo pneumokok jest oporny na większość powszechnie stosowanych antybiotyków. W 2023 roku za 11 proc. zakażeń w całej populacji polskiej odpowiadały pneumokoki wielolekooporne, wśród których ponad 60% należało właśnie do serotypu 19A - wyjaśnia „Rz” prof. Jackowska.

Stosowana od 2017 roku szczepionka 10-walenta nie zabezpiecza przed groźnym serotypem 19A, ani też przed serotypem 3, który występuje najczęściej w całej populacji i najczęściej odpowiedzialny jest za zgony.

Według Światowej Organizacji Zdrowia takie dane epidemiologiczne powinny być brane pod uwagę przy wyborze szczepionki przeciw pneumokokom stosowanej w ramach programu szczepień.

– Kolejne pismo do pani minister zostało przesłane 4 czerwca 2024 roku. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – dodaje prezes PTP.

