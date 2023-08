Śmiertelne żniwo legionellozy na Podkarpaciu

– Źródłem zakażenia jest aerozol ciepłej wody zawierający legionellę. Czyli albo instalacja hydrauliczna z ciepłą wodą, najczęściej prysznic, albo klimatyzacja. Jest to bakteria powszechna, wodna, lubi ciepło, więc pojawia się, jeżeli znajdzie odpowiednie warunki – wskazuje prof. Włodzimierz Gut, doradca głównego inspektora sanitarnego.

Źródło zakażeń legionellą wciąż nieustalone

Najczęściej – jak zaznacza – dobre warunki bakteria znajduje w miejscach, gdzie w instalacji hydraulicznej dokonano przeróbek, pozostawiając tzw. ślepe odnogi, zamiast zdemontować to, co niepotrzebne. – W takie miejsca nie docierają środki, które by likwidowały tę bakterię. I jeśli się ona namnoży, to poprzez rozpylany aerozol zaczyna zakażać. Również w przypadku klimatyzacji, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana, może być podobny efekt – wyjaśnia prof. Gut.

Jak wskazuje, legionelloza w niebezpiecznej formie wywołuje zapalenie płuc groźne dla osób osłabionych, schorowanych. W lżejszej postaci kończy się na przeziębieniu, o którym pacjent nawet nie wie, że jest wynikiem zakażenia legionellą.

– Żeby ustalić źródło legionellozy, trzeba iść tropem zachorowań i zgonów. Badać, i sanepid zapewne to czyni, co łączy te osoby, gdzie bywały, co robiły, czy jest to związane z lokalizacją jakiegoś pobytu – wskazuje profesor.

Wyniki bada próbek mają być dostępne w poniedziałek.