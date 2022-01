W wydanym stanowisku WHO oświadczyła, że należy znieść lub złagodzić ograniczenia dotyczące podróży międzynarodowych, ponieważ "nie wnoszą one wartości dodanej i przyczyniają się do gospodarczych i społecznych napięć w państwach" należących do Światowej Organizacji Zdrowia.

Reklama

Agencja zaznaczyła, że niepowodzenie ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych po wykryciu wariantu Omikron w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie pokazało "nieskuteczność takich środków w czasie".

Pod koniec listopada wiele państw zawieszało loty do i z krajów Afryki południowej, tłumacząc te decyzje pojawieniem się wariantu Omikron. Większość tych restrykcji wycofano.

Światowa Organizacja Zdrowia wezwała także władze państw, by nie wymagały dowodu zaszczepienia na COVID-19 jako jedynego warunku wpuszczania podróżnych, ponieważ dostęp do szczepionek w różnych miejscach świata jest nierówny.

Reklama

Zdaniem WHO, dodatkowe środki dotyczące podróży (obowiązek noszenia maseczek, testowania, izolacji lub kwarantanny, szczepienia) powinny opierać się na ocenie ryzyka i nie powinny wiązać się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla podróżnych.