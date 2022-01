Lawinowo przybywa osób zakażonych. W środę Adam Niedzielski poinformował, że ostatniej doby dodatni wynik na obecność wirusa SARS-Cov-2 otrzymało 30 586 osób. To o 90 proc. więcej niż przed tygodniem. – Ten wynik jest większy niż statystyki monitorowane podczas czwartej fali na jesieni ubiegłego roku – mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia. – Widzimy też, że bardzo dynamicznie rośnie liczba zleceń na kolejne badania w kierunku Covid-19. To przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia.

Z danych resortu wynika, że ostatniej doby wykonano ponad 122,3 tys. testów. – Nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale prognozujemy, że będzie ona się bardzo dynamicznie rozwijała – mówił Niedzielski. Wariant omikron odpowiada za 22 proc. zakażeń.

Paszporty i zdalne

Według prognoz ministerstwa w przyszłym tygodniu dojdzie do 50 tys. zakażeń dziennie, a system opieki zdrowotnej może być na krawędzi wydolności. Mimo to na razie nikt nie myśli o lockdownie. Rząd stawia raczej na masowe testy i przestrzeganie obecnych zasad – dystans, dezynfekcja i maseczki. Będzie też więcej kontroli.

– W piątek przedstawimy pakiet trzech projektów. Będziemy chcieli zwiększyć powszechność testowania. Pracujemy nad tym, żeby była taka możliwość w każdej aptece – zdradził Adam Niedzielski. Przyznał też, że rząd rozpatruje scenariusz wprowadzenia w Polsce wymogu stosowania certyfikatów, np. w instytucjach kultury, urzędach, galeriach handlowych, sklepach.

Zmiany mają też obejmować teleporady. MZ chce, by byli z nich wykluczeni starsi pacjenci (oni tylko bezpośrednio). – Będziemy reagowali na każde ograniczenie dostępności świadczeń lekarzy POZ. Opieka przedszpitalna ma do odegrania zdecydowanie ważniejszą rolę niż we wcześniejszych falach – tłumaczył Niedzielski.

Rząd zdecydował, tam gdzie jest to możliwe, o przeniesieniu administracji publicznej w tryb pracy zdalnej. Dodatkowo zaapelowano do przedsiębiorców prywatnych, by także podjęli decyzję o pracy zdalnej.

Na razie nie wiadomo, co dalej ze szkołami. Niedzielski zapewnia, że priorytetem jest „jak najdłuższe zachowywanie nauki stacjonarnej". – Wchodzimy w okres feryjny. Tak się fortunnie składa, że okres ten oznacza, że dzieci nie będą uczestniczyły w stacjonarnym nauczaniu – mówił. – To, co stanie się po feriach, zależeć będzie od analizy sytuacji epidemicznej.

Ustawa o testach

Możliwe jest też szerokie testowanie pracowników. Wiele wskazuje na to, że w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu w dniach 26–27 stycznia dojdzie do głosowania w sprawie tzw. ustawy Hoca, która budzi kontrowersje w Klubie Parlamentarnym PiS. W tym tygodniu pozytywną opinię dotyczącą tej ustawy wydał rząd. Jak słyszymy, w trakcie posiedzenia Rady Ministrów w tej sprawie głos zabrał Jarosław Kaczyński. – Prezes PiS stwierdził, że ten projekt ma charakter kompromisowy i powinien zostać przyjęty – twierdzi jeden z naszych rozmówców z klubu PiS.

PiS szacuje, że kilka osób zagłosuje przeciw. – W 2023 roku wybory. Posłowie i posłanki muszą liczyć się z tym, że głosowanie w ważnej dla władz partii sprawie może mieć istotne konsekwencje, jeśli chodzi o miejsce na listach – przekonuje nasz informator z Nowogrodzkiej. W klubie jednak nie będzie wprost dyscypliny głosowania, ponieważ projekt traktowany jest jako „światopoglądowy". O wątpliwościach wobec tej ustawy mówił niedawno Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o rzekomym odejściu z rządu ministra Adama Niedzielskiego. Jak wynika jednak z naszych rozmów, w PiS jest bardziej przekonanie, że za spekulacjami stoją nieprzychylni ministrowi politycy z PiS.

Pogłoski dementował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz oraz sam minister zdrowia. – Jeżeli chodzi o kwestie związane z pogłoskami o dymisji, to są oczywiście tylko i wyłącznie pogłoski. Absolutnie uważam, że znaczenie ustawy jest kluczowe dla przejścia przez piątą falę – mówił w środę Niedzielski, odnosząc się do ustawy Hoca. Jak dodał, ma zapewnienie premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, że prace nad ustawą będą kontynuowane.