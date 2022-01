Przedstawiciel WHO o COVID-19: To wciąż nie przeziębienie

Dr David Nabarro, specjalny przedstawiciel WHO ds. walki z COVID-19, w rozmowie ze Sky News stwierdził, że - jeśli chodzi o walkę z epidemią - w Wielkiej Brytanii "widać światło na końcu tunelu". Zaapelował jednocześnie o to, by wciąż nie lekceważyć koronawirusa.