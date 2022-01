W ciągu ostatniej doby w Australii zmarło 42 chorych na COVID-19 - Nowa Południowa Walia, najludniejszy stan Australii, ma za sobą dobę z największą jak dotąd liczbą zgonów zakażonych koronawirusem (21).

Na początku stycznia wydatki konsumentów w dwóch największych miastach kraju przypominają swoim poziomem wydatki z czasu, gdy w miastach tych obowiązywał lockdown

Australijskie przedsiębiorstwa borykają się z problemem braku rąk do pracy, w związku z rosnącą liczbą pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim lub w izolacji, ze względu na kontakt z osobą zakażoną. Wirus odstrasza też klientów od korzystania z usług linii lotniczych oraz oferty branży rozrywkowej, hotelarskiej i gastronomicznej, które ucierpiały najbardziej w czasie dwóch lat walki z wirusem, w czasie których władze Australii przez długi czas sięgały po lockdowny w celu całkowitego wygaszenia ognisk koronawirusa pojawiających się w kraju (zgodnie z realizowaną do niedawna w Australii strategią "zero COVID").

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Omikron szaleje w Australii. Pogotowie w Wiktorii ogłasza "kod czerwony" W Australii w ciągu doby wykryto co najmniej 86 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - ostateczna liczba będzie zapewne wyższa, ponieważ dane o zakażeniach z dwóch australijskich stanów wciąż nie napłynęły - podaje Reuters.

- Drobne przedsiębiorstwa są w zasadzie w stanie lockdownu - alarmuje Alexi Boyd, przewodniczący Rady Organizacji Drobnych Przedsiębiorców w rozmowie z australijskim nadawcą, ABC.



Swoje wydatki znacznie ograniczyli australijscy konsumenci, którzy - w związku z obawami przed koronawirusem - rzadziej pojawiają się w miejscach publicznych. Australia & New Zealand Banking Group w wydanym komunikacie podkreśla, że na początku stycznia wydatki konsumentów w dwóch największych miastach kraju, Sydney i Melbourne, przypominają swoim poziomem wydatki z czasu, gdy w miastach tych obowiązywał lockdown.



W związku z zakłóceniem łańcuchów dostaw sieć supermarketów Coles Group zaczęła ponownie wprowadzać limity liczby sprzedawanych jednemu klientowi rolek papieru toaletowego, niektórych produktów mięsnych i leków.



W czwartek australijski rząd ma zaproponować złagodzenie zasad izolacji dla zakażonych koronawirusem osób, u których nie pojawiły się objawy zakażenia.