Dr Isaac Lazar, ordynator oddziału pediatrycznej intensywnej opieki medycznej w Centrum Medycznym Soroka podkreślił, że zmarłe dzieci cierpiały na poważne choroby współistniejące a COVID-19 przybrał u nich ostry przebieg, co doprowadziło do załamania się ich stanu zdrowia.



Reklama

- Jest ważne, aby szczepić dzieci, by uniknęły zakażenia lub poważnej choroby - dodał. - W związku z rosnącą liczbą zakażeń obawiamy się, że będziemy obserwować przypadki poważnej choroby u dzieci bez chorób współistniejących - podkreślił.



W czwartek resort zdrowia Izraela poinformował o wykryciu 16 115 zakażeń koronawirusem w ciągu doby. To niemal o 4 tysiące więcej niż dzień wcześniej. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń w Izraelu jest związany z pojawieniem się wariantu Omikron.



- W ciągu trzech dni wykryliśmy 30 tys. zakażeń koronawirusem, w przyszłym tygodniu wykryjemy 50 tysięcy zakażeń - zapowiedział dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia, Nachman Ash.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Izrael powoli otwiera granice. Na początek dla krajów średniego ryzyka Od 9 stycznia do Izraela będą mogli przyjeżdżać turyści. Na razie zasady wjazdu zostaną poluzowane dla mieszkańców 199 krajów znajdujących się na tak zwanej liście pomarańczowej. Podróże będą możliwe, ale pod pewnymi warunkami.

Reklama

Odsetek testów na COVID-19 przeprowadzanych w kraju, które dają wynik pozytywny, wzrósł do 8 proc. co jest jednym z najwyższych wyników od początku epidemii w Izraelu.



Rosnąca liczba zakażeń doprowadza do przeciążenia punktów testowania na COVID - na wynik testu PCR trzeba czasem czekać więcej niż 48 godzin. W związku z tym władze Izraela zmieniły wytyczne co do tego, kto musi poddawać się testowi PCR - obecnie testy te co do zasady stosowane są tylko u osób powyżej 60. roku życia i osób zagrożonych ostrym przebiegiem COVID-19. Pozostali mogą poddawać się szybkim testom antygenowym. Nowe wytyczne dotyczące testowania wejdą w życie w piątek.

8 259 Tyle osób zmarło w Izraelu po zakażeniu koronawirusem od początku epidemii

Liczba aktywnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Izraelu wynosi obecnie ok. 72 tys. - z czego 29 tysięcy przypadków dotyczy uczniów i pracowników szkół. W czwartek w izolacji przebywało 84 tys. uczniów i 3 tysiące nauczycieli, co stanowiło 2/3 wszystkich obywateli Izraela objętych kwarantanną.



Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Nieznacznie wzrosła też liczba chorych na COVID-19, których stan określany jest jako ciężki, w szpitalach. Obecnie takich przypadków jest 134 - tydzień temu było ich 91. W szczycie poprzednich fal epidemii w Izraelu liczba zakażonych koronawirusem w stanie ciężkim w szpitalach osiągała poziom powyżej tysiąca.



W Izraelu od początku epidemii zmarło 8 259 chorych na COVID-19. W ubiegłym tygodniu w kraju zanotowano 11 zgonów zakażonych koronawirusem.



Reklama

Izrael rozpoczął w tym tygodniu szczepienia osób powyżej 60. roku życia czwartą dawką szczepionki na COVID-19. Jak dotąd ponad 132 tys. przedstawicieli tej grupy wiekowej (liczącej w Izraelu 1,6 mln osób) otrzymało czwartą dawkę szczepionki.