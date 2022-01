W ramach ustawy mającej na celu przekształcenie francuskiej przepustki zdrowotnej w przepustkę szczepionkową, rząd wprowadził surowsze kary dla osób posługujących się fałszywymi dokumentami. Uważa się, że obecnie we Francji posługuje się nimi ponad 180 000 osób.

- Fałszywe karty zdrowia zabijają, taka jest rzeczywistość - powiedział minister zdrowia Olivier Véran.

Przemawiając we francuskim parlamencie, powiedział posłom, że pięć procent wszystkich hospitalizowanych pacjentów we Francji posiada fałszywą kartę zdrowia, co sugeruje, że nie byli zupełnie zaszczepieni lub byli zaszczepieni tylko częściowo.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Walka z COVID-19. Francuski parlament zatwierdza plan Macrona Parlament Francji zatwierdził w czwartek plan prezydenta Emmanuela Macrona dotyczące szczepionki, który ma pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wariantu Omikron.

Według najnowszych danych, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia w grudniu, osoby nieszczepione były 38 razy bardziej narażone na hospitalizację po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na COVID-19 niż osoby w pełni zaszczepione.

Osoby niezaszczepione stanowiły 62,1 procent osób na oddziałach intensywnej terapii, u których test dał wynik dodatni.