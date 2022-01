Na konferencji prasowej minister zdrowia odniósł się do sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. Zaznaczył, że resort przygotowuje się "uderzenia Omikrona", czyli zwiększenia liczby nowych przypadków zakażeń w związku z wariantem Omikron wirusa. - Prognozujemy, że pojawienie się Omikrona w ten sposób, że on zacznie dominować w strukturze (zakażeń) nastąpi w okolicach końca stycznia - powiedział Adam Niedzielski.



- Zwiększamy poziom zapasów leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, przygotowujemy plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie COVID-19 - dodał. - Przygotowujemy dwa plany. Pierwszy zakłada zwiększenie infrastruktury szpitalnej do poziomu 40 tys. łóżek, drugi, oparty na bardziej pesymistycznych założeniach, zakłada zwiększenie tej infrastruktury do 60 tys. łóżek - poinformował.



Minister mówił, że w Polsce jest ok. 180 tys. łóżek szpitalnych, z czego część jest przeznaczona na leczenie specjalistyczne. - Czyli tak naprawdę zostaje nam 100-120 tys. łóżek, które mają jakąś elastyczność zarządzania, co oznacza, że blisko połowę infrastruktury w przypadku tych 60 tys. łóżek będziemy przeznaczali na walkę z covidem. Taka sytuacja to scenariusz katastroficzny - powiedział.

- W kontekście ogromnego zagrożenia przeciążenia infrastruktury szpitalnej bardzo ważnym elementem jest wzmocnienie opieki przedszpitalnej nad pacjentem covidowym. Przygotowaliśmy - i cały czas funkcjonują - rozwiązania, które mają wzmocnić opiekę przedszpitalną - w tym znaczeniu, że przeznaczoną dla pacjentów, którzy są na wczesnym stadium choroby, tuż po zdiagnozowaniu i ich opieka wymaga zastosowania też specjalnych narzędzi - mówił Niedzielski.



W tym kontekście minister mówił o programie PulsoCare, w ramach którego pacjenci w wieku powyżej 55 lat z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa SARS-CoV-2 otrzymują pulsoksymetr do monitorowania saturacji, czyli natlenienia krwi. Niedzielski dodał, że wyniki odczytów z pulsoksymetrów są przesyłane do centrum zajmującego się monitorowaniem stanu pacjentów. - W przypadku tzw. odczytów alertowych następuje kontakt konsultanta bądź lekarza - zaznaczył. Minister przekazał, że do tej pory w programie zarejestrowało się ponad 930 tys. osób - odnotowano 200 tys. pomiarów alertowych, blisko 6 tys. razy wezwano zespół ratownictwa medycznego.

"U większości pacjentów zakażenie przebiega w sposób dosyć łagodny"

Na konferencji wspólnie z ministrem Niedzielskim wystąpiła konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas. - Zakażenie koronawirusem u większości pacjentów przebiega w sposób dosyć łagodny, umiarkowany, wymagający tylko izolacji domowej, niewymagający hospitalizacji. To jest właściwie 85-90 proc. pacjentów, którzy powinni pozostać w opiece domowej, w opiece lekarza POZ - powiedziała.

Zachęcała do poddawania się testom na koronawirusa. Zapewniała, że po uzyskaniu dodatniego wyniku testu i rozpoczęcia izolacji każdy pacjent jest pod opieką swojego lekarza rodzinnego. - Lekarz, pielęgniarka, powinni zapewnić opiekę zarówno w zakresie teleopieki, ale również opieki osobistej. W praktyce wygląda to w ten sposób, że po diagnozie powinna być wykonana teleporada, gdzie lekarz rozmawia z pacjentem o jego stanie zdrowia, ustalane jest miejsce izolacji i jest dokonywana wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta. Gdy cokolwiek wzbudza wątpliwości lekarza, pacjent może,a często powinien być zaproszony na wizytę osobistą do przychodni. Na wizytę osobistą nawet w trakcie izolacji ma prawo się udać. Jest rozporządzenie ministra zdrowia od jesieni ubiegłego roku, które pozwala pacjentowi na udanie się na wizytę do placówki opieki ambulatoryjnej w sytuacji, kiedy wymaga wizyty lekarskiej. Zadaniem personelu jest zabezpieczenie tej wizyty, żeby ona była bezpieczna dla innych pacjentów przychodni - zaznaczyła. Dodała, że w przypadku pacjentów obłożnie chorych możliwa jest wizyta domowa.

Łagodny przebieg COVID-19, leczenie objawowe

- Bardzo ważne w chorobie COVID-19 leczonej ambulatoryjnie jest monitorowanie stanu pacjenta - to nie tylko wizyty lekarskie, kontakt z przychodnią, ale kwestia ciągłego monitorowania stanu zdrowia, które umożliwia domowa opieka medyczna - podkreśliła. Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas apelowała o korzystanie z pulsoksymetrów. - Często przy COVID-19 jest tak, że pacjent nie odczuwa subiektywnie pogorszenia stanu zdrowia, ale jego saturacja się obniża. I to jest ten moment, który należy wychwycić, ponieważ obniżenie saturacji jest wskazaniem do hospitalizacji - dodała.



- Wiele osób pyta o leczenie. Chciałabym podkreślić, że wiele osób choruje na COVID-19 łagodnie i infekcja koronawirusem nie wymaga u tych osób szpitalnego leczenia. Jest to po prostu leczenie objawowe, tak jak w każdej infekcji dróg oddechowych, czyli leczenie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, odpowiednie nawodnienie - kontynuowała.

- Lekiem, który ma udowodnioną skuteczność w skracaniu czasu trwania choroby jest wziewny steryd, Budezonid, który ma badania kliniczne i u pacjentów z grup ryzyka, a także właściwie u każdego pacjenta dorosłego - bo badanie dotyczyło osób dorosłych - może być włączany, ponieważ ten lek działa przeciwzapalnie i redukuje stan zapalny, który dzieje się w drogach oddechowych w przebiegu infekcji koronawirusem - oświadczyła.



Konsultant krajowa dodała, że wkrótce "szeroko dostępne" mają być leki doustne "celowane przeciwko koronawirusowi". - W przypadku stosowania tych leków bardzo ważne jest ich wczesne włączenie. Tutaj okienko terapeutyczne będzie wynosiło pięć dni od początku objawów - zastrzegła.

Niedzielski: Pacjent ma prawo do opieki, nie tylko do teleporady

Minister Adam Niedzielski powiedział z kolei, że pacjentom zakażonym koronawirusem należy się opieka w okresie przedszpitalnym. - I to jest odpowiedzialność lekarzy rodzinnych, żeby tę opiekę zapewnić tym pacjentom, którzy są zapisani do nich na listę - podkreślił.

- Po drugie, sprawowanie tej opieki to jest nie tylko kwestia teleporady weryfikującej konieczność przedłużenia izolacji. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, pacjent ma prawo oczekiwać od lekarza, który się nim opiekuje na tym poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, zorganizowania wizyty, zorganizowania badania - zaznaczył.

- Każda z odmów, każde nieuzasadnione nieudzielenie pomocy i opieki pacjentowi to naruszenie praw pacjenta, co wiąże się oczywiście z odpowiednimi trybami i przepisami dotyczącymi sankcji - mówił szef resortu zdrowia. Przekazał, że odpowiednie wytyczne zostały rozesłane do lekarzy rodzinnych i przed świętami opublikowane w komunikacie.