Na środowym posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbędzie się publiczne wysłuchanie projektu ustawy, która pozwala na weryfikację covidową – pracodawcy będą mogli żądać od pracowników okazania certyfikatu szczepienia.

Projekt budzi kontrowersje i wywołuje emocje, stąd pomysł na wysłuchanie publiczne. Zgłosiły w nim swój udział 73 osoby – prywatne i reprezentujące różne organizacje. Listę lobbystów zdominowali przeciwnicy projektu, w tym antyszczepionkowcy. W formularzu zgłoszenia stawiają zarzuty typu: haniebny, dyskryminacyjny, szkodliwy, naruszający konstytucję, RODO, tajemnicę lekarską. To tylko niektóre z określeń. Np. Stowarzyszenie „Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń" nie godzi się na „segregację sanitarną". W wysłuchaniu weźmie udział m.in. Justyna Socha, prezeska antyszczepionkowego stowarzyszenia Stop Nop, a także Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Wśród nielicznych głosów popierających projekt jest m.in. Naczelna Izba Lekarska i Pracodawcy RP, którzy uważają, że weryfikacja stanu zdrowia pracowników pozwoli wdrożyć „działania ochronne" przed szerzeniem się zakażeń SARS-CoV-2.

Choć projekt dotyczy kluczowej dla przedsiębiorców kwestii, to ich reprezentacja będzie nad wyraz skromna – i nie z ich winy. – Nie zarezerwowano miejsc na wysłuchaniu publicznym dla pracodawców, dla których projekt tej ustawy jest najważniejszy, a zdecydowaną większość uczestników wysłuchania stanowić będą lobbyści oraz osoby niereprezentujące żadnych organizacji ani podmiotów, które miałyby wykonywać projektowane przepisy – wskazuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Przedsiębiorcom grozi lockdown, a tymczasem nie pozwala się im zabierać głosu w sprawie, od której może zależeć dalszy los, a nawet istnienie ich firm – dodaje.

Tymczasem ojciec 14-latka Tomasz Czajkowski z Wrocławia – jak ustaliła „Rzeczpospolita" – nadal walczy o zaszczepienie 14-letniego syna przeciwko Covid-19. W sądzie pierwszej instancji przegrał, ale wniósł apelację.

W czerwcu 2021 r. jego syn przyjął pierwszą dawkę szczepionki, ale drugiej nie, bo sprzeciwiła się temu matka chłopca. Spór rozstrzygnął w listopadzie 2021 r. sąd rejonowy. Uznał, że skoro sam nastolatek ma wątpliwości co do drugiej dawki, to należy liczyć się ze zdaniem chłopca, który jest dojrzały i wie, co dla niego dobre.

Ojciec chłopca złożył apelację do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

– Życzenia syna nie są rozsądne. Dziecko nie ma wiedzy ani kwalifikacji, by zrozumieć mechanizm działania szczepienia. Dla jego dobra jest wskazane, by przyjął on drugą dawkę szczepienia przeciwko Covid-19 – mówi „Rz" Tomasz Czajkowski. Uważa, że syn jest w sytuacji „konfliktu lojalnościowego" wobec różnicy zdań między rodzicami co do szczepień, a że mieszka na stałe z matką, nie chce zrobić jej przykrości.

Czajkowski chce, by w sprawie wypowiedział się biegły ad hoc (spoza listy sądu) – dr hab. nauk medycznych Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ekspert w opinii miałby ocenić – jak czytamy w apelacji – czy przyjęcie przez nastolatka drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 obniża ryzyko jego zachorowania na tę chorobę i czy zmniejsza prawdopodobieństwo jej ciężkiego przebiegu, i czy wśród „małoletnich" rośnie zakażalność wirusem Covid-19 i jego mutacjami.