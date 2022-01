Wśród 11 670 osób, u których testy potwierdziły zakażenie koronawirusem, są mieszkańcy następujących województw: mazowieckiego (1690), małopolskiego (1122), dolnośląskiego (1096), śląskiego (1086), wielkopolskiego (1034), łódzkiego (835), pomorskiego (737), kujawsko-pomorskiego (687), podkarpackiego (565),zachodniopomorskiego (552), lubelskiego (537), warmińsko-mazurskiego (536), świętokrzyskiego (298), opolskiego (296), podlaskiego (231), lubuskiego (219). 149 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak wcześniej podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zmarły 433 osoby. Wśród nich 320 to niezaszczepieni, pozostałe osoby to głównie seniorzy powyżej 575 r.ż. z co najmniej dwiema chorobami współistniejącymi.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Wciąż bardzo dużo zgonów. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia Ponad 11,5 tys. zakażeń, 433 osoby przegrały walkę z Covid-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał ostatnie dane dotyczące epidemii koronawirusa.

Omawiając dzisiejsze wyniki rzecznik MZ Adam Andrusiewicz podkreślił, że jeśli chodzi o obostrzenia, "wszystkie karty są na stole". Rząd jednak wciąż czeka na rozwój wypadków, decyzje będzie podejmować w zależności od obłożenia łóżek szpitalnych.

Bardzo szybko rośnie liczba potwierdzonych w Polsce zakażeń Omikronem. Jeszcze wczoraj wiceminister Kraska informował, że jest ich 52, dziś o 7 rano mówił o 65, po godz. 10 mowa o 72.



Wczoraj Adam Niedzielski mówił o bardzo niepokojących statystykach, jeśli chodzi o liczbą zajętych szpitalnych łóżek. Ocenił, że początek V fali przy prawie 20 tys. zajętych miejsc covidowych w szpitalach (dziś 19 636) oznacza fatalne perspektywy dla polskie służby zdrowia.



Przedstawiciele władzy kategorycznie odmawiają odpowiedzi na pytanie, na jakiego rodzaju restrykcje - w przypadku utrzymania się obserwowanego od 4 dni wzrostu infekcji i wciąż bardzo wysokiej liczy zgonów - należy się przygotować.

- Będziemy informować na bieżąco - skwitował także rzecznik MZ.