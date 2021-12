Holenderski minister poinformował, że członkowie gabinetu oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) próbują oszacować, ile dawek przypominających szczepionki na COVID-19 będzie potrzebnych w przyszłym roku. Zaznaczył, że nie jest to łatwe zadanie z uwagi na wszystkie nieznane zmienne.

Minister zdrowia dodał, że z uwagi na sytuację rząd na wszelki wypadek woli zamówić więcej szczepionek. Na lata 2022-23 Holandia zamówiła 35 milionów dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, 10,5 mln dawek Moderny, 840 tys. dawek preparatu Novavax oraz 10 tys. szczepionki Valneva, jeżeli zostanie dopuszczona do użytku na terenie Unii Europejskiej. W ramach unijnej umowy zamówiono także 5,8 mln dawek szczepionki koncernu Pfizer.

Hugo De Jonge zapewnił parlamentarzystów, że Holandia ma wystarczająco dużo dawek na obecną kampanię doszczepiającą oraz na możliwe podawanie kolejnych dawek szczepionek w drugim kwartale i jesienią 2022 i 2023 r.

Planowanie zakupów szczepionek uwzględnia także szczepienia wszystkich dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Według danych rządowych, w Holandii trzecią dawkę szczepionki na COVID-19 przyjęło 3,1 mln osób. W ostatnich dniach rozpoczęło się doszczepianie osób urodzonych w latach 1983-1986.

Do 26 grudnia 89 proc. mieszkańców Holandii w wieku powyżej 18 lat przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki, a 85,9 proc. pełnoletnich to osoby w pełni zaszczepione.

W siedmiodniowym okresie do 29 grudnia w Holandii stwierdzano dziennie średnio 12,39 tys. przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. Od początku epidemii odnotowano śmierć 20,8 tys. osób, u których w ciągu 28 dni przed zgonem stwierdzono zakażenie.