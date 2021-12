Prezydent Emmanuel Macron ma nadzieję, że we Francji przyspieszy program szczepień przypominającą (trzecią) dawką szczepionki na COVID-19, co ma pozwolić na opanowanie sytuacji epidemicznej.

Veran wyliczał na antenie BFM TV, że spodziewa się, iż do świąt Bożego Narodzenia we Francji będzie 22-23 mln zaszczepionych trzecią dawką (do środy takich osób było ok. 20 mln).

20 mln Tylu Francuzów zaszczepiono przypominającą (trzecią) dawką szczepionki na COVID-19

- Celem nie jest zmniejszenie tempa rozprzestrzeniania się wirusa, bo ten wariant jest za bardzo zakaźny. Celem jest ograniczenie ryzyka poważnego przebiegu choroby i przeciążenia szpitali - stwierdził Veran.



- Dlatego przyspieszamy program podawania dawki przypominającej - dodał.

We Francji obecnie wykrywanych jest ok. 70 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu doby. Kraj walczy obecnie z piątą falą epidemii koronawirusa.

W ciągu ostatniej doby we Francji zmarło 210 chorych na COVID-19. Od początku epidemii w kraju tym zmarło 94 913 zakażonych koronawirusem.



Według Verana już na początku stycznia wariant Omikron będzie wariantem dominującym we Francji.



Minister zdrowia podkreślił, że rząd na razie nie planuje, na tym etapie, dalszych obostrzeń ani przedłużenia ferii, choć - jak ostrzegł - niczego nie można wykluczyć.