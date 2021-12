Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie szczepionki przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax (Nuvaxovid) u osób powyżej 18 lat. To piąty preparat na COVID-19 dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej. Firma Novavax zapowiedziała, że rozpocznie wysyłkę szczepionek do 27 państw członkowskich UE w styczniu.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia został zapytany, czy władze zamierzają sprowadzić szczepionkę Novavax do Polski. - Zdecydowanie tak - odparł Wojciech Andrusiewicz. - To (dopuszczenie szczepionki do użytku w UE - red.) jest bardzo pozytywny sygnał, to też pozytywny sygnał w kierunku tych osób, które mają jakiekolwiek obawy co do szczepionek mRNA, a jest dość spora grupa takich osób, chociaż cały czas podkreślamy, że nigdy chyba w historii wchodzenia szczepionek na rynek nie były tak dokładnie szczepionki przebadane jak te szczepionki przeciwko COVID-19 - mówił.

- Jest dopuszczenie przez KE, nie tylko przez EMA, szczepionki firmy Novavax. To szczepionka oparta o technologię białkową, czyli standardowa - niektórzy mówią "staroświecka" szczepionka - powiedział Andrusiewicz.

- Polska uczestniczy w zamówieniu, w przetargu unijnym na 100 mln szczepionek firmy Novavax - oświadczył rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

- Przetarg jest podzielony, można powiedzieć, na dwie transze - jedna to transza początkowa, a druga początkowa, ale z możliwością płynnej reakcji na zamówienia. W ramach pierwszej transzy mamy zamówionych 1,8 mln dawek, w ramach drugiej transzy, elastycznej, mamy zamówionych 2,5 mln dawek - oczywiście te dawki możemy zwiększać - przekazał. - Sumarycznie mówimy o w tej chwili zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 miliony dawek szczepionek - dodał.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że szczepionki Novavax na COVID-19 "powinny się pojawiać od początku przyszłego roku".