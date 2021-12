Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) szacują, że udział zakażeń wariantem Omikron w ogólnej liczbie zakażeń wykrywanych w USA wzrósł sześciokrotnie tylko w ciągu jednego tygodnia.

W niektórych częściach USA udział wariantu Omikron w liczbie nowych zakażeń jest znacznie większy, niż wynosi średnia dla całego kraju. W Nowym Jorku Omikron ma odpowiadać za ok. 90 proc. nowych zakażeń, podobny odsetek zakażeń wariantem Omikron wykrywanych jest w stanach południowego wschodu oraz przemysłowego środkowego zachodu oraz na północno-zachodnim wybrzeżu USA.

Z danych ogólnokrajowych wynika, że w ubiegłym tygodniu w USA wykryto ponad 650 tys. zakażeń wariantem Omikron.

99,5 proc. Pod koniec listopada tyle nowych zakażeń koronawirusem w USA było wywołanych wariantem Delta

Od końca czerwca wariantem dominującym w USA był wariant Delta. Jeszcze pod koniec listopada wariant ten odpowiadał za ponad 99,5 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem.



Stojąca na czele CDC dr Rochelle Walensky podkreśla, że szybka transmisja wariantu Omikron w USA jest zbieżna z tym, co obserwowane jest w innych krajach, w których pojawi się wariant Omikron.

Wariant Omikron wykryto jak dotąd w ok. 90 krajach świata (w tym w Polsce). Po raz pierwszy wariant ten odkryto pod koniec listopada, w RPA. 26 listopada WHO uznało Omikron za "niepokojący" wariant (ang. variant of concern).



CDC nie posiada jeszcze szacunków jak wiele hospitalizacji i zgonów jest wywołanych przez zakażenie wariantem Omikron.