Dotychczasowy brytyjski minister ds. brexitu ustąpił, bo stracił złudzenia co do kierunku polityki rządu Borisa Johnsona. Jego rolę przejmie minister spraw zagranicznych, Liz Truss, do niedawna minister handlu. A jedna z komisarzy z Brukseli apelowała, by nie mianować nowego „jastrzębia”.