Para prezydencka przyjęła trzecią dawkę szczepionki na COVID-19 w Warszawie. - Zachęcam do tego, aby to uczynić. To jest tzw. dawka przypominająca, która wzmacnia naszą odporność. To ważne, żeby się zaszczepić - mówił po szczepieniu prezydent.

Reklama

- Wiemy, jakie są dane w tej chwili. Wiemy, że osoby, które ciężko przechodzą zachorowanie spowodowane wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2 - red.) to są osoby, które nie zdecydowały się na szczepienie, osoby niezaszczepione. Niestety, wśród tych osób jest także wiele przypadków śmiertelnych, kiedy ta choroba kończy się zgonem pacjenta - dodał Andrzej Duda.

- Tak się nie dzieje, w momencie kiedy ktoś poddał się szczepieniu, w związku z czym ja zachęcam do tego, aby jednak się na szczepienie zdecydować - oświadczył. - Zachęcam do tego, by się zaszczepić w ogóle, zachęcam do tego tych, którzy dwukrotnie się szczepili, aby przyjąć dawkę trzecią, przypominającą. To jest istotne - mówił prezydent.

Czytaj więcej Polityka Certyfikaty covidowe i ustawa Hoca. Komisja zdrowia: Będzie wysłuchanie publiczne Na początku przyszłego roku prawdopodobnie w trybie zdalnym odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie złożonego przez grupę posłów PiS projektu ustawy, która ma m.in. dać pracodawcom możliwość żądania od pracowników okazywania wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2 - zdecydowali posłowie podczas posiedzenia komisji zdrowia.

Andrzej Duda argumentował, że liczba zachorowań wśród osób zaszczepionych jest "znacznie niższa", a "jeżeli już ktoś nawet zachoruje, zarazi się po prostu tym tzw. covidem, to przechodzi to zachorowanie, jeżeli nie ma żadnych chorób dodatkowych, przechodzi po prostu to tak jak taką z reguły niezbyt poważną grypę, więc względnie nieszkodliwie - powiedział.

Reklama

#Szczepimysię nie tylko dla siebie, ale i dla innych! Prezydent @AndrzejDuda wraz z Małżonką przyjęli dziś trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID19. pic.twitter.com/f9JYl9paqE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 17, 2021

- Apeluję do państwa, zachęcam do tego, aby z możliwości zaszczepienia się korzystać, dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa rodziny, warto - zaznaczył. Ocenił, że liczby nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgonów w związku z chorobą COVID-19 w Polsce są "naprawdę poważne".

Czytaj więcej Polityka Schetyna: Obowiązkowe szczepienia są niemożliwe do wprowadzenia w Polsce - Ja jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień, bo widać, że tylko szczepienia są w stanie zatrzymać rosnącą pandemię. Ale uważam, że jest to po prostu niemożliwe. PiS tego nie chce, nie ma większości - powiedział były szef PO Grzegorz Schetyna w rozmowie z Radiem Wrocław.

Prezydent przypomniał też, że w październiku zeszłego roku przeszedł COVID-19. - Na szczęście nie był to poważny przebieg, był to przebieg stosunkowo łagodny, 11 dni się leczyłem i po 11 dniach byłem zdrowy, bez żadnych na szczęście skutków ubocznych, które wymagałyby rehabilitacji - mówił.

- Kiedy była możliwość zaszczepienia się i kiedy przyszedł termin na moją grupę wiekową, ja tego szczepienia dokonałem. To był czerwiec, dzisiaj minęło pół roku od tamtego momentu i dokonałem tego szczepienia przypominającego, właśnie po to, aby wzmocnić swoją odporność, aby na przyszłość także być zabezpieczonym przed ewentualnym ciężkim niebezpieczeństwem zachorowania. Nie mogę wykluczyć tego, że może się zdarzyć, że zachoruję, bo nikt tego nie może wykluczyć w tej chwili, ale wierzę w to głęboko, że dzięki temu zaszczepieniu nawet jeżeli tak się zdarzy, to przejdę to zachorowanie lekko, bo po to to szczepienie jest - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w okresie od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r. w Polsce było 10 225 zgonów z powodu COVID-19 (w tym osób z chorobami współistniejącymi). 2 791 tych przypadków śmiertelnych (27,3 proc.) dotyczyło osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W omawianym okresie średni wiek zmarłych w związku z COVID-19 wynosił 76 lat wśród zaszczepionych i 75 lat wśród niezaszczepionych.