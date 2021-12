Przed tygodniem, w środę 8 grudnia, Ministerstwo Zdrowia informowało, że za pomocą testów stwierdzono 28 542 nowe przypadki koronawirusa. Resort przekazywał wówczas, że z powodu COVID-19 zmarło 188 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 404 (łącznie 592). Oficjalny codzienny covidowy komunikat MZ zostanie opublikowany dziś o godz. 10:30.

O nowe dane w Radiu Zet pytany był rzecznik rządu Piotr Müller. - To jest ponad 24 tys. osób, które są zakażone - przekazał. - Najgorsza wiadomość to ta, że ponad 660 osób zmarło - dodał.

- To efekt tych ostatnich tygodni, gdzie kumulowały się liczby zachorowań. Niestety, głównie osoby niezaszczepione - powiedział.

- Czyli ludzie umierają, bo są niezaszczepieni? - padło pytanie. - W przytłaczającej większości tak - odparł rzecznik rządu.

- I trzeba to sobie wprost powiedzieć i twardo, wyraźnie, bo w tej chwili jedyny naukowy sposób, który jest znany na zasadnicze ograniczenie liczby osób, które umierają, to są szczepienia i szybka reakcja, gdy się zachorowało, bo to też jest ważne, żeby szybko zwrócić się o pomoc lekarską - dodał rzecznik rządu.

Według danych z bazy Ministerstwa Zdrowia, w okresie od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r. w Polsce było 10 225 zgonów z powodu COVID-19 (w tym osób z chorobami współistniejącymi). 2 791 tych przypadków śmiertelnych (27,3 proc.) dotyczyło osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W omawianym okresie średni wiek zmarłych w związku z COVID-19 wynosił 76 lat wśród zaszczepionych i 75 lat wśród niezaszczepionych.