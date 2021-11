Naturalna jest ludzka skłonność do „chodzenia na skróty” gdy obciążenie pracą jest za duże. To złe podejście i prywatnie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Szkoda, że nie zdają sobie sprawy z tego politycy i sędziowie sądów administracyjnych. O nieprzemyślanych do końca działaniach, wiecznie zapracowanych, polityków wie każdy świadomy obywatel. To jeden z powodów tak niskiego poziomu społecznego zaufania do nich. Natomiast o konsekwencjach „chodzenia na skróty” przez najważniejszy w państwie sąd - sąd od podatków wiadomo niewiele i warto temu poświęcić kilka refleksji.