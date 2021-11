"Przepustka zdrowotna" to dokument potwierdzający zaszczepienie przeciw COVID-19. Posiadanie jej jest we Francji warunkiem uzyskania dostępu do takich miejsc publicznych jak restauracje, kawiarnie, kina czy muzea.

Oprócz udostępnienia szczepienia trzecią dawką wszystkim dorosłym mieszkańcom Francji władze tego kraju mają także skrócić z sześciu do pięciu miesięcy czas, jaki musi upłynąć między podaniem drugiej i trzeciej dawki - informuje BFM TV. Ponadto negatywne testy PCR na COVID-19, które również umożliwiają dostęp do miejsc publicznych, mają być ważne tylko przez jeden dzień.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Macron: Francja nie musi wprowadzać lockdownu dla niezaszczepionych - Państwa, które wprowadzają lockdown wobec niezaszczepionych, to te państwa, które nie stosowały przepustki (covidowej) - mówił prezydent Francji, Emmanuel Macron, w rozmowie z gazetą "La Voix du Nord"

Minister zdrowia Francji, Olivier Veran, ma w czwartek ogłosić również zaostrzenie zasad dotyczących noszenia masek w miejscach publicznych.



Francuski rząd poinformował w środę, że w walce z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem zamierza skupić się na wzmocnieniu środków służących zachowaniu dystansu społecznego, a także na przyspieszeniu programu szczepień przypominającą dawką szczepionki przeciw COVID-19, tak aby uniknąć wprowadzenia kolejnego lockdownu.

32 591 Tyle zakażeń koronawirusem wykryto we Francji w ciągu ostatniej doby

Wraz z postępami programu szczepień trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19, jej przyjęcie stanie się warunkiem przedłużenia używanej we Francji "przepustki zdrowotnej".



W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 32 591 zakażeń koronawirusem. Liczba chorych na COVID-19 na oddziałach intensywnej opieki medycznej we Francji osiągnęła poziom 1 500.