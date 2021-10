W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 49 139 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło 179 chorych na COVID-19. W ciągu ostatniego tygodnia w Wielkiej Brytanii wykryto 320 594 zakażeń co stanowi wzrost o 17,2 proc. tydzień do tygodnia.

Liczba zaszczepionych co najmniej jedną dawką w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu doby o 42 902 - do poziomu 49 505 327 (populacja Wielkiej Brytanii to ok. 67,2 mln). W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 45 433 757 mieszkańców Wysp. W Wielkiej Brytanii zaszczepić na COVID-19 może się obecnie każda osoba powyżej 12. roku życia.

45 433 757 Tyle osób jest w Wielkiej Brytanii w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Według oficjalnych danych podawanych przez brytyjski rząd w Wielkiej Brytanii w ciągu 28 dni po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 139 031 osób. Z danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS) wynika, że w aktach zgonów 164 tysięcy osób wymieniono COVID-19 jako jedną z przyczyn śmierci.



Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem sekretarz stanu ds. handlu w rządzie Borisa Johnsona, Kwasi Kwarteng zapewnił, że w kraju nie będzie kolejnego lockdownu.

Tymczasem Matthew Taylor, dyrektor generalny NHS Confederation (NHS jest odpowiednikiem polskiego NFZ - red.) wezwał rząd do przywrócenia niektórych obostrzeń, takich jak nakaz noszenia masek w miejscach publicznych. - Musimy działać - stwierdził w rozmowie ze Sky News. Według Taylora kraj potrzebuje koronawirusowego "Planu B", aby uniknąć "zimowego kryzysu".



W Wielkiej Brytanii w lipcu zniesiono niemal wszystkie obowiązujące w tym kraju wcześniej obostrzenia.