W poniedziałek ministerstwo informowało o 1 537 kolejnych zakażeniach koronawiursem i 3 zgonach covidowych (1 na COVID-19), w niedzielę - o 2 523 przypadkach i śmierci 1 osoby "z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami". Jak będzie we wtorek?



- Niestety, nie mam dobrych informacji - powiedział w radiowej Jedynce Waldemar Kraska, pytany o dzisiejszy komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie liczby nowych zakażeń koronawirusem i zgonów związanych z COVID-19.

- Dzisiaj prawie 4000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, dokładnie to jest 3 931 nowych osób zostało zakażonych COVID-19 (SARS-CoV-2 - red.) - oświadczył.

- Jeżeli porównamy to do ubiegłego wtorku, to jest wzrost o prawie 85 proc. Widzimy, że trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - dodał.



Odnosząc się do liczby zgonów covidowych wiceminister zdrowia przekazał, że 64 osoby zmarły.

Waldemar Kraska ocenił, że te liczby "powinny tak przemawiać do naszej wyobraźni, że osoby, które wahają się przed szczepieniem (na COVID-19) powinny natychmiast udać się do punktu szczepień".

Wiceszef resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego jako bardzo niepokojące ocenił to, że w ciągu ostatniej doby 328 osób dodatkowo zostało przyjętych do polskich szpitali. - W tej chwili zajęte są łóżka przez pacjentów z COVID-19 na poziomie 3 592. Przybywa pacjentów zakażonych, przybywa pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani - dodał Kraska.

Wiceminister zdrowia poinformował, że przybywa też pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii. - Jest 318, w ciągu ostatniej doby przybyło 22 - przekazał.

- Te wszystkie liczby, które podaję, powinny nam dać bardzo dużo do myślenia - stwierdził.