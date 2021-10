Z danych przekazywanych przez brytyjski rząd wynika, że od pięciu dni w Wielkiej Brytanii wykrywanych jest ponad 40 tys. zakażeń koronawirusem na dobę. W sobotę na Wyspach wykryto 43 423 zakażenia i 148 zgonów chorych na COVID-19. W niedzielę informowano o 57 zgonach zakażonych w ciągu doby. Tydzień temu liczba wykrytych w Wielkiej Brytanii zakażeń była o ponad 10 tysięcy mniejsza. Przed rokiem, 17 października 2020 roku, informowano o nieco ponad 16 133 zakażonych.

78,9 proc. Taki odsetek Brytyjczyków powyżej 12. roku życia jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

W Wielkiej Brytanii zaszczepionych przeciw COVID-19 jest obecnie 49 398 211 osób, w tym 45 358 472, 78,9 proc. osób w wieku powyżej 12 roku życia, jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.



Tymczasem były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, w rozmowie ze Sky News alarmuje, że jeśli Europa i USA nie wyślą zalegających w magazynach szczepionek na COVID-19 krajom rozwijającym się, będzie to akt "kryminalnego zaniedbania". Brown stwierdził, że państwom Zachodu "brakuje koordynacji" w udzielaniu pomocy w szczepieniu na COVID-19 populacji krajów rozwijających się.



Były brytyjski premier zapowiadał, że w poniedziałek ukaże się raport, z którego będzie wynikać, iż 240 mln dawek szczepionek zalega w magazynach w Europie i Ameryce i prawdopodobnie nie zostaną one wykorzystane w najbliższych miesiącach. - Wiele z tych szczepionek się zmarnuje - co będzie przestępstwem - a mogłyby być one natychmiast przewiezione drogą powietrzną do krajów, w których poziom zaszczepienia jest tak niski, że nawet pielęgniarki i lekarze nie są chronieni - stwierdził Brown. - Boris Johnson obiecał na szczycie G7, że zaszczepi cały świat. Ale od tego czasu niewiele się stało - podkreślił były brytyjski premier.



