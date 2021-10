W tym tygodniu w Korei Południowej pracę rozpoczął panel ekspertów, którzy opracowują strategię stopniowego powrotu do normalności w dłuższej perspektywie czasowej. Strategia ta ma - ostatecznie - doprowadzić do zniesienia obostrzeń i pełnego odmrożenia gospodarki w listopadzie, gdy poziom wyszczepienia dorosłych mieszkańców kraju ma osiągnąć poziom 80 proc.



Od poniedziałku złagodzone zostaną ograniczenia dotyczące godzin funkcjonowania takich obiektów jak restauracje, kawiarnie i kina - zapowiedział premier Korei Południowej, Kim Boo-kyum.



W Seulu dopuszczalne będzie spotykanie się w przestrzeni publicznej do ośmiu osób, jeśli cztery z nich będą w pełni zaszczepione. W innych regionach kraju gromadzić w miejscach publicznych będą się mogły grupy liczące do 10 osób.



Korea Południowa nigdy nie wprowadziła pełnego lockdownu - w kraju funkcjonowały jednak obostrzenia, których celem było zwiększenie dystansu społecznego - takie jak ograniczenie liczebności zgromadzeń w przestrzeni publicznej.



W ramach łagodzenia obostrzeń w Korei Południowej będzie też można organizować, pod gołym niebem, wydarzenia sportowe z udziałem kibiców, pod warunkiem, że 30 proc. widzów będzie w pełni zaszczepionych.

2 626 Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Korei Południowej od początku epidemii Koreę Południową zamieszkują 52 miliony osób

- Przez ostatni rok i osiem miesięcy wszyscy zrobili co mogli, aby dostrzec światło na końcu długiego tunelu - pandemii - i zbliżamy się do światła - powiedział premier kraju. - Pozostała część października będzie ostatecznym testem przed powrotem do dawnej rutyny - dodał.



Nowe zasady zachowania dystansu społecznego będą obowiązywać do 31 października.



W Korei Południowej w ciągu ostatniej doby wykryto 1 684 zakażenia koronawirusem, łącznie, od początku epidemii wykryto w tym kraju 339 361 zakażeń. Zmarło 2 626 chorych na COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 62,5 proc. z 52 mln mieszkańców kraju.

W październiku w Korei Południowej rozpoczęto doszczepianie w pełni zaszczepionych z obniżoną odpornością i tych, których uznano za grupy ryzyka - seniorów, pacjentów i personel domów opieki.

W październiku w Korei Południowej rozpoczęto doszczepianie w pełni zaszczepionych z obniżoną odpornością i tych, których uznano za grupy ryzyka - seniorów, pacjentów i personel domów opieki.



W piątek trzecią dawkę szczepionki Pfizer/BioNTech na COVID-19 otrzymał prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in. Sześć miesięcy wcześniej prezydent otrzymał drugą dawkę szczepionki AstraZeneca.