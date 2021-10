Czworo Koreańczyków i Japonka, którzy mieszkają obecnie w Japonii, domagają się odszkodowania w wysokości 100 milionów jenów (ok. 900 tys. dolarów) dla każdego z nich od reżimu Kim Dzong Una, za to, że obiecano im w Korei Północnej "raj na Ziemi" i zwiedziono ich skłaniając do powrotu do kraju, gdzie doznali łamania praw człowieka - informuje AP.