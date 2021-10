Z danych podanych w czwartek rano przez izraelski resort zdrowia wynika, że w ciągu doby w kraju nie zmarł nikt zakażony koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba zgonów chorych na COVID-19 od początku epidemii w Izraelu pozostała na poziomie 7 959.



Od lipca, czyli od początku czwartej fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Izraelu zmarło ok. 1 400 osób. Mimo że liczba zgonów w czasie czwartej fali była niższa niż w czasie trzeciej fali w styczniu i lutym, sierpień i wrzesień 2021 roku znalazły się wśród miesięcy z największą liczbą zgonów zakażonych od początku epidemii koronawirusa w Izraelu.



Między połową sierpnia, a połową września, niemal codziennie notowano w Izraelu ponad 20 zgonów chorych na COVID-19 - największą dobową liczbę zanotowano w tym okresie 7 września, gdy zmarło 36 zakażonych.

Od kilku tygodni sytuacja epidemiczna w Izraelu poprawia się. Liczba zakażonych w stanie ciężkim spada od trzech tygodni - obecnie wynosi 403, o 60 mniej niż przed tygodniem. Obecnie w Izraelu jest 22 tys. aktywnych zakażeń koronawirusem. W szczycie obecnej fali epidemii było ich ponad 80 tysięcy.



Dyrektor generalny ministerstwa zdrowia, prof. Nachman Ash podkreślił, że choć kraj jest na "dobrej ścieżce", to jednak przy znoszeniu obostrzeń konieczna jest ostrożność. - Myślimy o tym, które obostrzenia mogą być zawieszone - mówił w rozmowie z Ynet. - Chcielibyśmy to zrobić, ale z drugiej strony, początek tej fali nauczył nas, co musi obowiązywać, aby uniknąć kolejnych uderzeń (wirusa) - dodał.

- Maski w miejscach pod dachem będą nam towarzyszyć przez zimę, to proste i ważne narzędzie przeciwdziałające zakażeniom, nawet w przypadku grypy - stwierdził prof. Ash. Jak dodał kraj utrzyma też system tzw. zielonych przepustek, czyli dokumentów zaświadczających o zaszczepieniu przeciw COVID-19, których posiadanie jest warunkiem dostępu do wielu miejsc publicznych.