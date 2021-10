- Musimy powoli przyzwyczajać się do tego, że będziemy żyli z COVID-em - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Krytycznie odniósł się do pomysłu prof. Simona, by szpitale były tylko dla zaszczepionych na COVID-19. W rozmowie z RMF FM ocenił, że sytuacja epidemiczna się pogarsza, ale nie ma to jeszcze przełożenia na to, co dzieje się w szpitalach.