„Granica braku przyzwoitości w polskiej polityce kolejny raz została przesunięta dalej. I znów do miejsca, gdzie nie spodziewaliśmy się wcześniej, że można dojść. Niestety, wyborcy wydają się być na to coraz bardziej znieczuleni. Do refleksji może ich zmusić dopiero osobisty kryzys, na przykład pogorszenie sytuacji finansowej” – mówi profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk.