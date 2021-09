- Rada Medyczna wydała rekomendację, że osoby z poważnie osłabionym układem odpornościowym mogą potrzebować dodatkowej dawki w ramach podstawowych szczepień - stwierdził prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, pytany w Radiu Plus o podawanie trzeciej dawki szczepionki na COVID-19.

Reklama

Grzegorz Cessak zaznaczył, że należy odróżniać "dawkę przypominającą" od "dawki dodatkowej".

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Koronawirus w Polsce. Nowych przypadków o 32 proc. więcej niż przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 537 nowych przypadkach koronawirusa i 8 zgonach związanych z COVID-19. Nowych zakażeń jest o 32 proc. więcej niż przed tygodniem.

- Dla osób, które mają poważnie osłabiony układ odpornościowy (...) to jest cały czas szczepienie podstawowe, jest konieczność trzech dawek jako pełne szczepienie. Dla reszty populacji Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła ocenę badań klinicznych dawki przypominającej dla osób powyżej 16. roku życia - mówił.

Podkreślił, że ocena EMA będzie "oczywiście przyspieszona, tak jak do tej pory miało to miejsce." - Będziemy wiedzieli myślę, że w październiku o ewentualnej możliwości podania tej trzeciej dawki przypominającej - powiedział Grzegorz Cessak.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Niedzielski: Powołaliśmy nowego wiceministra zdrowia. Zajmie się dialogiem W resorcie zdrowia powołany został nowy wiceminister, który ma zajmować się dialogiem społecznym oraz sprawą rozwoju kadr - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Prezes URPL mówił, że w wirusologii "ciężko przedstawić pewne scenariusze". - (SARS-CoV-2) to nie jest taki sam wirus jak wirus grypy, który regularnie mutuje, krąży po całej kuli (ziemskiej - red.). Tutaj jest taka sytuacja jak mieliśmy z SARS i MERS, w której pewne wypalenie tego wirusa jest zauważalne i które będzie mutowało co dekadę, więc trzeba się spodziewać jakichś takich większych pandemii co kolejne dekady i musimy się do tego przyzwyczaić - powiedział Grzegorz Cessak.

Pytany, czy "za czas jakiś nastąpi wygaśnięcie światowe pandemii" koronawirusa SARS-CoV-2 prezes URLP odparł, że tak. - FDA (amerykańska federalna Agencja Żywności i Leków - red.) i dr (Anthony) Fauci z USA przedstawiają takie scenariusze, że przyszły rok będzie elementem wygaszania pandemii pod tym względem, że szczepienia dały swoje rezultaty - stwierdził Cessak.