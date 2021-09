- Osoby 40+ to nie jest wyjątek w uzdrowiskach. To dobrze, bo uzdrowiska to często profilaktyka. Zapominamy o tym. Osoby, które przyjeżdżają, są w stanie zapobiec chorobom - Łukasz Surażyński, Prezes Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU Polska.