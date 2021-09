Wyniki badania łagodzą nieco obawy o to, jak długo szczepionka koncernu Sinovac chroni przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - zwłaszcza przed znacznie bardziej zakaźnym od pierwotnego szczepu wariantem Delta.



W kilku krajach, w których szeroko stosowano szczepionkę Sinovac, rozpoczęto już wcześniej doszczepianie szczepionkami na COVID-19 zachodnich producentów osób zaszczepionych szczepionką z Chin.



Według badania, którego wyniki opublikowano w niedzielę, po pół roku od zaszczepienia drugą dawką szczepionki na COVID-19 koncernu Sinovac, w organizmach zaszczepionych nie było przeciwciał chroniących przed zakażeniem wariantem Delta.

Według badania, którego wyniki opublikowano w niedzielę, po pół roku od zaszczepienia drugą dawką szczepionki na COVID-19 koncernu Sinovac, w organizmach zaszczepionych nie było przeciwciał chroniących przed zakażeniem wariantem Delta.

Jednak osoby, które otrzymały trzecią dawkę szczepionki miały 2,5 raza wyższy poziom przeciwciał chroniących przed zakażeniem wariantem Delta po czterech tygodniach od otrzymania trzeciej dawki, niż po czterech tygodniach po otrzymaniu drugiej dawki - twierdzą badacze z Chińskiej Akademii Nauk, Furan University, koncernu Sinovac i innych chińskich instytucji, realizujących badania w tym zakresie.

100 mln Tyle dawek szczepionek Sinovac i Sinopharm WHO zamierza wysłać do końca miesiąca w ramach programu COVAX

W ramach badania analizowano próbki pobrane od 66 uczestników, w tym 38 ochotników, którzy otrzymali dwie lub trzy dawki szczepionki Sinovac.



WHO chce wysłać ok. 100 mln dawek szczepionek Sinovac i Sinopharm do końca miesiąca, głównie do krajów Afryki i Azji, które otrzymają szczepionki w ramach programu COVAX.



Niektóre kraje odmawiają jednak przyjęcia tych szczepionek powołując się na brak danych dotyczących ich skuteczności przeciwko wariantowi Delta.