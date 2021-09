Ratownicy medyczni w całym kraju od kilku tygodni protestują przeciwko niskim zarobkom, przechodząc na zwolnienia lekarskie, biorąc urlopy bądź wypowiadając umowy.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał w czwartek, że braki kadrowe w karetkach pogotowia będą uzupełniać strażacy przeszkoleni w ratownictwie medycznym. Mówił, że do pracy w karetkach będą delegowani przez wojewodów przedstawiciele różnych zawodów.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poprosił Ministerstwo Obrony Narodowej o oddelegowanie żołnierzy z kwalifikacjami ratownika medycznego lub pielęgniarza do zapewnienia obsady w czterdziestu zespołach ratownictwa medycznego w okresie do 16 września, z możliwością przedłużenia do końca miesiąca.

Mniej dostępnych karetek w Warszawie

W rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ Piotr Owczarski potwierdził, że dwaj pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej stawili się już w pracy.

Wcześniej mówił, że w piątek na ulice Warszawy nie wyjechała jedna trzecia ekip, jednak zapewniał, że mieszkańcy stolicy mają zapewniony dostęp do usług ratowników medycznych.

Pomaga LPR

W związku z sytuacją do części wezwań wysyłane są helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W piątek jedna z maszyn lądowała na pl. Konstytucji w centrum Warszawy. Poprzedniego dnia w stolicy było dziewięć podobnych interwencji.

- Dziewięć zrealizowanych misji to jest sporo jak na lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Wręcz jest to rekordowa liczba, jeśli chodzi o dobowy dyżur - powiedziała Polsat News rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.

Resort apeluje do ratowników medycznych

W czwartek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych. Wiceminister Waldemar Kraska oświadczył, że resort pracuje "nad tym, aby zwiększyć finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego".

Dostęp do karetki musi być wszędzie, w każdym miejscu w kraju, jednakowy i szybki. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

- Mój apel do środowiska ratowników medycznych, aby jednak wycofać się z tej formy (protestu), która w tej chwili jest prowadzona, ponieważ tutaj niestety narażamy na utratę zdrowia i życia polskich obywateli - mówił Kraska.

- Jako pełnomocnik rządu zrobię wszystko, aby sytuacja została opanowana, żebyśmy mogli spojrzeć nie tylko ratownikom medycznym w twarz, że godnie zarabiają, ale głównie chodzi o pacjentów - deklarował wiceszef resortu zdrowia zaznaczając, że "dostęp do karetki musi być wszędzie, w każdym miejscu w kraju, jednakowy i szybki".